Capi Pérez trató mal a Brandon Peniche cuando trabajaron juntos en el matutino de TV Azteca Venga La Alegría y la razón no la vas a creer...

Durante una plática con Anette Cuburu, de 48 años de edad, Brandon Peniche se sinceró sobre su relación con el conductor y comediante Capi Pérez.

Esto porque la presentadora de televisión quería saber sobre su paso en Venga La Alegría y su relación con los conductores.

Brandon Peniche (Anetteando)

La confesión de Brandon Peniche sobre el Capi Pérez que nadie se esperaba

Tras asegurar que fue una grata sorpresa que Venga La Alegría lo invitara a integrarse, Brandon Peniche habló de su relación con Capi Pérez, de 36 años de edad.

“¿Cómo te llevaste con tus compañeros, con el Capi Pérez?”, le preguntaron por lo que Brandon Peniche no pudo evitarlo y de inmediato puso cara de disgusto.

“No me cae mal, no me cae bien, la verdad me da igual”, dijo el actor -de 37 años de edad- y enseguida lanzó la confesión que nadie esperaba.

“No hubo química, a mí no me gusta la gente que se mete conmigo”, agregó y dejó entrever que para que el Capi Pérez lo tratara bien debía pagar derecho de piso, es decir, quedar bien con él.

“Entiendo que debí haber pagado piso”, subrayó y aseguró que al no hacerlo el aún conductor del matutino de TV Azteca, lo atacó: “Se echó dos o tres comentarios que no me agradaron”.

Por lo que al terminar su relación con Venga La Alegría, Brandon Peniche decidió no tener contacto con el también comediante, esto para evitar problemas, pero sobre todo por salud mental.

¿Por qué Brandon Peniche se fue de Venga La Alegría?

En julio de 2021, Brandon Peniche salió de Venga La Alegría, donde trabajó por tres años. Detrás de su salida no hubo escándalos como se rumoró.

Brandon Peniche dejó el matutino debido a que regresaría a la actuación, lo que nadie esperaba es que su regreso a la pantalla chica fuera de la mano de Televisa, la competencia directa de la empresa del Ajusco.