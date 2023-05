La cautivante Rihanna posa como diosa embarazada para revelar el extraño nombre de su primer hijo y lo que impresiona es su estilo radiante.

Rihanna, de 35 años de edad, ha decidido por fin revelar el nombre de su primer hijo a través de una serie de fotografías que dejan ver que la maternidad le ha sentado muy bien.

Rihanna siempre ha conquistado el corazón de sus seguidores y su última publicación ha hecho estremecer las redes sociales mostrando su curvilíneo cuerpo.

Sabemos que la vida de Rihanna siempre se ha mantenido al margen de los reflectores y solo muestra sus nuevos proyectos laborales.

La mayor parte de su primer embarazo lo mantuvo en secreto y hasta su relación con A$AP Rocky, que en el 2020 se anunció de forma oficial.

Rihanna siempre ha sido una de las famosas que presume su sensualidad a través de la moda y sus más grandes éxitos musicales.

Esta vez, Rihanna ha apostado por encender las redes sociales gracias a su última publicación de Instagram.

Mostrando unas impresionantes fotografías de cuando estaba en la dulce espera de su primer hijo.

Rihanna dejó un emotivo mensaje al recordar su primer embarazo.

Donde además de resaltar su feminidad que siempre se le ha caracterizado, también ha revelado el nombre de su pequeño: RZA.

“Esta es una pequeña serie fotográfica a la que me gusta llamar Rub on ya titties, en honor a mi primer embarazo, abrazando la maternidad como una verdadera gangster y sobre todo ¡la magia que este cuerpo hace! Bebé RZA… ahí sin tener una idea de lo loca que está su mamá o lo mucho que me voy a obsesionar con él”

Rihanna