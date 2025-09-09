Ricardo Peralta -de 36 años de edad- celebró un año de su eliminación de La Casa de los Famosos compartiendo su roast gratis en YouTube.

Este show cómico de Ricardo Peralta se llevó a cabo en vivo en el Lunario del Auditorio Nacional el pasado 12 de junio de 2025.

Ricardo Peralta (Ricardo Peralta Instagram @torpecillo)

Así celebró Ricardo Peralta un año de su eliminación de La Casa de los Famosos

El pasado lunes 8 de septiembre, Ricardo Peralta celebró un año de su eliminación de La Casa de los Famosos.

Y para “para celebrar y hacerlos felices otra vez”, Ricardo Peralta compartió su roast gratis en YouTube.

Anteriormente, el show cómico que homenajea con chistes ofensivos a una persona, era exclusivo para miembros y costaba 199 pesos mexicanos verlo.

En este evento, además de Ricardo Peralta, en su roast participaron:

La Bea, de 32 años de edad

Ricardo Pérez, de 30 años de edad

Iván Mendoza, de 30 años de edad

Isabel Fernández, de 38 años de edad

Ricardo O’Farrill, de 34 años de edad

César Doroteo, de 36 años de edad

Dalia Castella, de 32 años de edad

Raúl G. Meneses, de edad desconocida

El roast de Ricardo Peralta dura una hora y 52 minutos y llegó tras lo que describió como el “año más escandaloso” de su vida.

¿Por qué salió Ricardo Peralta de La Casa de los Famosos México?

Ricardo Peralta se convirtió en el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México 2024 rodeado de polémicas por sus declaraciones y burlas.

Y es que tras acusar en La Casa de los Famosos México 2024 a Arath de la Torre -de 49 años de edad- de discriminarlo por su identidad de género y su forma de vestir, perdió:

Parte del millón de seguidores que tenía en Instagram

Agencia de representación

Otras de sus polémicas involucraron una traición a Karime Pindter -de 31 años de edad-, su falta de humildad y otros comentarios en contra del feminismo y la comunidad LGBT.