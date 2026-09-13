El comediante Ricardo O’Farrill compartió un mensaje de solidaridad hacia Gala Montes tras los cuestionamientos públicos sobre su radical cambio de look.

A través de su cuenta de X, Ricardo O’Farrill explicó que estas transformaciones visuales suelen ser intentos inconscientes de reinvención personal durante crisis de salud mental.

“Esta es la faceta del proceso de una enfermedad mental reversible y temporal” Ricardo O’Farrill

Ricardo O’Farrill enfatizó que tales episodios son procesos temporales y reversibles que no deben ser motivo de burla o escarnio. Por el contrario, hizo un llamado a la empatía social para considerar el sufrimiento de los familiares y el impacto emocional futuro de Gala Montes.

Ricardo O’Farrill pide empatía hacia Gala Montes y explica su radical cambio de look

Sobre las críticas hacia Gala Montes por su nuevo look, Ricardo O’Farrill explicó los motivos detrás de esa transformación y lanzó un llamado a la empatía.

Ricardo O'Farrill defiende a Gala Montes ante críticas por su nuevo look (@richieofarrill_ / X )

Ricardo O’Farrill destacó que durante un brote psicótico, una persona busca de forma inconsciente reinventarse y convencerse de que está en la búsqueda de una nueva etapa, razón por la cual se suele recurrir a modificar la estética visual.

“Durante el brote psicótico inconscientemente uno busca reinventarse, creerse a sí mismo que está en la búsqueda de una etapa. Por eso muchas veces se termina recurriendo a hacer un cambio es su estética visual” Ricardo O’Farrill

Precisó que este comportamiento es solo una faceta del proceso de una enfermedad mental que resulta reversible y temporal.

Ricardo O’Farrill sostuvo firmemente que los cambios físicos no deben ser motivo de burla ni convertirse en material de entretenimiento o memes.

Exhortó al público a “tocarse un momento el corazón” antes de juzgar, pidiendo pensar en el dolor de los seres cercanos y en lo difícil que será para Gala Montes enfrentar el recuerdo de una sociedad riéndose de un momento doloroso y grave.

“Pero definitivamente no es un motivo de burla. Antes de juzgar pensemos un momento en sus seres cercanos y como están viviendo este momento. Pensemos en como se sentirá la persona cuando todo esto pase y vea a toda una sociedad tomando como risa algo sumamente doloroso y grave. Antes de reírnos del show, los invito a tocarse un momento el corazón” Ricardo O’Farrill

Ricardo O’Farrill defiende a Gala Montes y recuerda que él vivió una situación similar en 2023

Aparte de sus reflexiones sobre su transformación estética, Ricardo O’Farrill se ha pronunciado ampliamente en favor de Gala Montes tras la salida de la actriz de La Casa de los Famosos México.

Ricardo O’Farrill pidió parar de inmediato los chistes, memes y comparaciones en redes sociales, rechazando abiertamente que se le llame “Richie O’Farrill 2” o se le vincule con personajes como el Joker.

Remarcó que la salud mental y un brote psicótico no deben usarse como entretenimiento, expresó abiertamente su respaldo y ofreció su contacto a familiares o amigos de la actriz para orientarlos en su protección.

Señaló que Montes necesita descanso y contención urgente, mencionando que su círculo actual la mantiene aislada de quienes desean cuidarla verdaderamente.

Ricardo O’Farrill calificó como vergonzoso que la televisora y diversos medios busquen generar rating o notas periodísticas aprovechándose de una persona en un estado tan vulnerable.

Destacó que Gala Montes es una buena persona y una profesional que ha enfrentado situaciones muy difíciles en su vida.

Asimismo, garantizó que la actriz no se encontraba bajo el efecto de cocaína, explicando que su crisis fue resultado de una saturación personal en la que “su cabeza ya no pudo más”.

Ricardo O’Farrill aclaró que sus declaraciones parten de su propia vivencia en 2023 al atravesar un brote maníaco-depresivo por trastorno bipolar.

Advirtió que tras un brote suele venir un “bajón” emocional marcado por la vergüenza y la culpa, por lo que la sociedad debe mostrar empatía y evitar juzgarla.