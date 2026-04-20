El 19 de abril de 2026, Luis Miguel celebró una vuelta más al Sol y personas cercanas a él no dudaron en extender sus felicitaciones y buenos deseos el día de su cumpleaños.

Una de ellas fue su hija Michelle Salas, quien por medio de una historia de Instagram le dedicó un corto pero emotivo mensaje por sus 56 primaveras.

“Que sean muchos años más celebrando tu vida”, escribió la modelo junto a una foto captada el día de su boda con Danilo Díaz.

Mensaje de Michelle Salas por el cumpleaños de Luis Miguel (Instagram | Captura de pantalla)

Foto inédita de Michelle Salas confirma presencia de Luis Miguel en boda y revive especulaciones

Una fotografía compartida recientemente por Michelle Salas desató revuelo al mostrar un momento íntimo junto a Luis Miguel durante su boda, celebrada en 2023 en Italia.

En la imagen, ambos aparecen abrazados, lo que sugiere una escena cercana entre padre e hija que no había sido difundida previamente desde el evento.

La boda generó múltiples versiones sobre la presencia del cantante, ya que, aunque se reportó su asistencia, no existían pruebas visuales que confirmaran su participación.

La ausencia de imágenes en aquel momento alimentó especulaciones sobre la relación entre ambos y si realmente compartieron durante la ceremonia celebrada en Europa.

Michelle Salas y Luis Miguel se fotografían juntos después de varios años (Instagram/@michellesalasb)

Con la difusión de esta fotografía, se confirma que Luis Miguel sí estuvo presente en la boda y convivió con Michelle Salas durante la celebración.

El hecho de que la imagen se haga pública casi tres años después reavivó el interés mediático y las dudas que surgieron en torno al evento.

Sobretodo porque la relación entre ambos ha tenido altibajos, pasando de periodos de distancia a etapas de mayor cercanía, aunque sin una exposición constante ante el público.