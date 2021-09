René Franco compara el lenguaje inclusivo con el ‘Mannequin Challenge’, “son igual de absurdos”, dice

El locutor mexicano René Franco ha dado a conocer, frecuentemente, su pensar sobre el lenguaje inclusivo con la letra ‘e’, que se volvió tema de conversación recientemente.

En esta ocasión, René Franco comparó al lenguaje inclusivo con el ‘Mannequin Challenge’ que surgió hace unos años, dijo que eran “igual de absurdos”.

Desde que el tema de conversación se volviera a poner sobre la mesa, por el video viral de Andra, le “compañere”, René Franco se ha posicionado al respecto.

Desde su programa de radio ‘La taquilla’, René Franco volvió a retomar el tema del lenguaje inclusivo, pero en esta ocasión comparándolo con un Challenge.

Fue en 2016 que los Challenge en redes sociales comenzaron a tener auge, uno de ellos fue el ‘Mannequin Challenge’.

Este consistía en posicionarse como maniquís, grabarlo y subirlo a redes sociales, por lo que René Franco dijo que el “lenguaje inclusivo de la ‘e’”, era igual a este.

Además, pidió no ser invitados a programas para hablar sobre el “lenguaje de la ‘e’”, pues para eso tiene su programa “escuchen La Taquilla y ya”, dijo entre risas.

Asimismo, René Franco arremetió contra quienes usan y aprueban el lenguaje inclusivo, pues dice lo hacen por moda, “es como lo hípster”.

Específicamente mencionó a Diego Luna y Gael García , quienes han decidido diversificar su lenguaje y comenzar a ser inclusivos.

De hecho, Diego Luna quien recientemente estrenó su serie ‘Todo va a estar bien’, mostró la inclusión usando este lenguaje que ha sido sinónimo de debate.

Finalmente, René Franco dijo que el lenguaje inclusivo no podía ser justificado diciendo que se debe respetar la forma en que una persona quiere ser llamada.

“A ver, yo te voy a pedir que me llames ‘El sol de México’, no, no, no puede ser”.

René Franco, locutor.