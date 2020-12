René Franco criticó las afirmaciones que ha realizado Paty Navidad sobre la pandemia de coronavirus

Desde que inició la pandemia, Paty Navidad se ha convertido en tendencia debido a las aventuradas afirmaciones (sin sustento) que ha compartido en Twitter sobre la pandemia de coronavirus Covid-19.

A finales de noviembre del 2020, Paty Navidad se convirtió en trending topic al afirmar que la vacuna contra el coronavirus puede ser muy peligrosa para la salud. Ante tal afirmación, René Franco criticó a la actriz y asegura que no pasó por la escuela.

En el programa radiofónico ‘La Taquilla’, René Franco arremetió contra Paty Navidad por sus constantes comentarios contra las medidas que se han implementado para mitigar los contagios.

El tema de Paty Navidad surgió luego de que en el programa se hablará del caso de un hombre en India que demandará a un laboratorio por supuestos daños colaterales tras aplicarse la vacuna contra el SARS-CoV-2.

“Que sepan que hay problemas y peligros. Mientras Paty Navidad insiste en que ella sabe cuál es la verdad, los que hacen las vacunas todavía no saben cuál es la verdad. Cuál sí funciona y cuál no” René Franco

René Franco cuestionó a Paty Navidad por compartir afirmaciones sin fundamentos y le preguntó que si las sacaba del “tugurio, congal o alcantarilla”.

En ese momento el locutor se burló de ella pues asegura que con sus opiniones, la famosa sólo demuestra que no pasó por la escuela.

“Estudié un poco de Química y claramente Paty Navidad no fue a la secundaria o no se enteró de lo que pasó en la secundaria. La luciferasa es una enzima, no es una proteína” René Franco

Durante su participación René Franco también se refirió a Miguel Bosé y al youtuber Riix, asegurando que reaccionan de forma penosa frente a la pandemia del coronavirus Covid-19 por que no tienen referentes.

Paty Navidad se defiende

Ante el aluvión de críticas que van más allá de René Franco, Paty Navidad se ha defendido alegando su derecho a la libertad de expresión.

Paty Navidad dice en Twitter que buscará verter sus afirmaciones sobre el coronavirus en alguna cuenta más, donde no sea atacada por expresarse.