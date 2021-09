México.- La mañana de este 5 de octubre, durante el programa radiofónico La Taquilla, René Franco utilizó el término ‘feminazis’ al referirse a las mujeres que en varios estados del país han protestado los últimos días para exigir justicia por los casos de feminicidio en aumento, y lo han hecho de manera directa con intervenciones como pintas y destrozos .

Luego de notar su error, René Franco ofreció una disculpa y aseguró que retirará de su vocabulario esa palabra, pero reiteró su postura sobre que “la violencia” no es una vía de solución para los casos de violencia contra las mujeres y citó a John Lennon: "cuando me hablas de destrucción, yo estoy fuera, no cuentes conmigo".

Luciana, gracias. Retiraré por completo esa palabra de mi vocabulario. Pero que no se confunda: estoy absolutamente contra la violencia como vía de solución. {username} (@ReneFranco) October 5, 2020

Los comentarios del conductor fueron evidenciados a través de Twitter por la periodista Luciana Wainer, quien lamentó que a pesar de que en México se asesinan a 11 mujeres al día , en medios de comunicación se sigue hablando de ‘feminazis’ para desprestigiar las protestas feministas.

¿Qué significa ‘feminazi’?

El término ‘feminazi’ se genera de la mezcla de las palabras feminismo y nazismo; éste fue utilizado por primera vez por Rush Limbaugh , un conductor de radio estadunidense del Partido Republicano, que lo retomó con el propósito de denigrar al feminismo y la lucha feminista, en los años 90, cuando sucedieron protestas pro el derecho al aborto legal.

"Feminazi es un término despectivo con el que reclaman la lucha del feminismo como si ya no fuera importante". Gabriela Cano, especialista Estudios de Género

Sobre este tema, el año pasado, el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México compartió en sus redes sociales una imagen con la frase: " Las feminazis no existen " y donde condenaban el uso de este adjetivo para descalificar de las mujeres que protestan.