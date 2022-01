La actriz mexicana Regina Blandón, dio positivo a Covid-19 y lo mantuvo en secreto, así lo confesó a través de sus redes sociales.

Fue en su cuenta de Instagram donde Regina Blandón hizo las declaraciones.

Lo anterior, con el fin de empatizar con un de sus seguidoras, quien le confesó que padece el virus.

“Yo también estoy saliendo de...”, le respondió Regina Blandón, antes de hacer algunas recomendaciones a sus fans sobre los test de Covid-19.

“No confíen tanto en la prueba de antígenos, háganse PCR, sobre todo si el 31 vieron a mucha gente y a cuidarse”, compartió la actriz.

Regina Blandón (Instagram/@reginablandon)

Pese a su confesión, Regina Blandón no habló sobre el periodo en el que fue contagiada, ni habló de los pormenores.

Cabe señalar, que Regina Blandón se ha pronunciado siempre a favor de las medidas sanitarias, para evitar contraer Covid-19.

Sus ideologías podrían ser la razón por la que Regina Blandón prefirió no hablar sobre el momento en el que fue portadora de Covid-19.

Asimismo, luego de compartir lo ocurrido, algunos usuarios criticaron a Regina Blandón, pues en los últimos días se le ha visto trabajando y viajando.

La actriz ha compartido algunas imágenes junto a Alan Estrada en un viaje reciente.

Regina Blandón (Instagram/@reginablandon)

Regina Blandón responde a hater: “arrobándome para llamar la atención”

Regina Blandón no solo se ha caracterizado por estar a favor de las medidas contra el Covid-19, también por dar su opinión con libertad.

Regina Blandón se ha pronunciado en diferentes ocasiones, sobre temas delicados, tal como el aborto y feminismo.

Recientemente, un usuario declaró en redes, que debido a sus ideologías, suele dejar de seguir a los actores que admira por su trabajo.

“¿Qué hacen cuando les gusta un actor, actriz, cantante o similar pero es súper progre?”, escribió un usuario identificado como ‘Extrema derecha’.

“Yo lo dejo de seguir, de escuchar y en la medida de lo posible no veo sus películas”, añadió.

Tuit de Regina Blandón (@reginablandon / Twitter)

Posteriormente, uno de los seguidores de la cuenta respondió el tuit arrobando a Regina Blandón.

“Yo también, ejemplo @ReginaBlandon”, respondió el internauta.

La actriz de 31 años aseguró que hizo la publicación para tener su atención.

“Sin embargo here we have you (Aquí te tenemos) arrobándome para llamar la atención”, comentó Regina Blandón.

Asimismo, dejó claro que su tuit también va dedicado al usuario que inició el hilo de la conversación y posteriormente les envío buenos deseos.

Regina Blandón en La Más Draga (La Más Draga Oficial / YouTube)

“Igual que el del tuit original. Te deseo cosas bonitas y apertura de mente”, concluyó Regina Blandón.

Sin duda, Regina Blandón no se ‘anda con rodeos’, y es una de las cualidades por las que es tan querida en la industria del entretenimiento.

Mientras tanto, Regina Blandón prepara su regreso al teatro, pues este 28 de enero estrenará la obra ‘The Pillowman’.