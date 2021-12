Regina Blandón responde a ‘hater’: “Arrobándome para llamar la atención”

La actriz mexicana Regina Blandón respondió a un ‘hater’ en redes sociales: “Arrobándome para llamar la atención”, señaló.

Fue este sábado cuando Regina Blandón comentó un tuit en el que la etiquetó su detractor.

Un usuario, identificado como ‘Extrema derecha’ declaró que debido a sus ideologías, suele dejar de seguir a los actores que admira por su trabajo.

“¿Qué hacen cuando les gusta un actor, actriz, cantante o similar pero es súper progre? Yo lo dejo de seguir, de escuchar y en la medida de lo posible no veo sus películas”, escribió el internauta.

Tuit (@extremaderecha / Twitter)

Posteriormente, uno de los seguidores de la cuenta respondió el tuit arrobándo a Regina Blandón.

“Yo también, ejemplo @ReginaBlandon”, respondió el usuario.

Tuit (@alejandro19Ca / Twitter)

Regina Blandón responde molesta a detractor

Luego de que un usuario en redes sociales la señaló como “progre”, Regina Blandón no tardó en citar su tuit y le respondió molesta.

La actriz de 31 años aseguró que el internauta hizo la publicación para tener su atención.

“Sin embargo here we have you (Aquí te tenemos) arrobándome para llamar la atención”, comentó Regina Blandón.

Tuit (@reginablandon / Twitter)

Asimismo, dejó claro que su tuit también va dedicado al usuario que inició el hilo de la conversación y posteriormente les envío buenos deseos.

“Igual que el del tuit original. Feliz Navidad, amiguito. Te deseo cosas bonitas y apertura de mente”, concluyó Regina Blandón.

Los fanáticos de la protagonista de ‘Guerra de likes’ no tardaron en pronunciarse y defender a Regina Blandón.

“Tú eres una mujer talentosa, a quien no le guste que busque otras opciones de acuerdo a sus ideas, tú muy bien”, “Reina, aplástalo”, escribieron algunos de sus seguidores entre los comentarios.

Regina Blandón (Agencia México)

Cabe señalar que la actriz se ha caracterizado por dar su opinión con libertad, en temas delicados como el aborto, la comunidad LGBT o el feminismo.

Recordemos que en febrero de este año dividió opiniones al revelar que no es una mujer pro vida.

“Una persona “pro-vida” no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales”, declaró en su momento.

Posteriormente, Regina Blandón reiteró su postura en agosto de este año, lo que sin duda ha dado mucho de qué hablar.