Ramón Ayala, de 80 años, fue hospitalizado de emergencia tras sufrir una caída en su hotel de la Ciudad de México que presuntamente le provocó una fractura en el hombro.

Aunque fuentes cercanas y comunicadores aseguran que se encuentra estable y bajo observación, su equipo no ha confirmado oficialmente estos detalles médicos.

Como consecuencia de su estado de salud, Ramón Ayala se vio obligado a posponer su presentación programada en Sonora, reprogramándola para febrero de 2027 y cambiando la sede del evento.

¿Ramón Ayala fue operado tras caída? Esto es lo que se sabe sobre su salud

Tras su concierto del 10 de octubre en la Plaza de Toros La México, el cantante Ramón Ayala sufrió una caída en la habitación de su hotel en la Ciudad de México.

Ramón Ayala habría sido operado tras una caída; reprograman concierto en Hermosillo (@iamramonayala / Instagram )

La creadora de contenido Chamonic afirmó que Ramón Ayala habría entrado a cirugía de emergencia en Texas debido a una fractura de hombro.

Ni sus familiares ni su equipo de representantes emitieron comunicados confirmando dicha intervención quirúrgica o una fractura.

Sin embargo, reportes más recientes desmintieron la fractura y la cirugía. En su lugar, aclararon que el diagnóstico real fue un esguince en la clavícula izquierda.

Debido a su edad, los médicos decidieron mantenerlo internado en observación y realizarle estudios, sin necesidad de ser operado.

El accidente ocurrió pocas semanas después de haber superado un cuadro de neumonía en septiembre, sumado a padecimientos de diabetes, hipertensión y una cirugía previa de colon.

Este incidente ocurre pocos días después de su concierto de despedida en la Plaza de Toros La México, donde el artista de 80 años apareció en silla de ruedas debido a problemas de movilidad en sus piernas.

Su presentación de despedida en La México se vio interrumpida de forma abrupta cuando la administración del recinto cortó el sonido y apagó las luces por restricciones de horario, impidiéndole concluir su repertorio y despedirse formalmente del público.

Ramón Ayala reprograma concierto en Hermosillo tras caída

Debido a las indicaciones médicas tras su accidente, las próximas presentaciones de la gira de despedida de Ramón Ayala han sido pospuestas hasta que alcance una recuperación total.

El concierto previsto originalmente para el 16 de octubre en el Centro de Usos Múltiples (CUM) en Hermosillo, Sonora fue reprogramado para el 6 de febrero del 2027.

La presentación se mudó de sede hacia el Palenque de la ExpoGan. Los boletos previamente comprados continúan siendo válidos, pero el público debe acudir a realizar un canje físico por los pases actualizados, asegurando una ubicación igual o mejor a la adquirida originalmente.

El módulo de atención se encuentra en el Hotel Araiza en Hermosillo, atendiendo de lunes a viernes de 11:30 a. m. a 7:00 p. m. y sábados de 11:30 a. m. a 3:00 p. m.

Los ajustes en la agenda oficial se irán anunciando a través de las redes sociales del cantante.