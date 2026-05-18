Te contamos quién fue Tom Kane, el actor de doblaje de Star Wars: The Clone Wars y Las Chicas Superpoderosas entre otras series icónicas.

Este lunes 18 de mayo se confirmó la muerte del legendario Tom Kane.

¿Quién fue Tom Kane?

Thomas “Tom” Kane Roberts fue un actor de voz estadounidense conocido por interpretar a Yoda y el Profesor Utonio.

A lo largo de su carrera profesional, Toma Kane participó en series animadas, películas y en videojuegos.

Tom Kane, actor de doblaje (@tkanevo / Instagram)

¿Qué edad tenía Tom Kane?

Al momento de su muerte, Tom Kane tenía 64 años de edad. Nació el 15 de abril de 1962 en Overland Park, Kansas, en Estados Unidos.

¿Quién era la esposa de Tom Kane?

Tom Kane estaba casado con Cindy Saunders Roberts. La pareja contrajo matrimonio en 1982.

Tom Kane, actor de doblaje (@tkanevo / Instagram)

¿Qué signo zodiacal era Tom Kane?

Por su fecha de nacimiento, Tom Kane pertenecía al signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tuvo Tom Kane?

El actor de voz Tom Kane fue padre de nueve hijos. Tres de ellos biológicos y seis mediante adopción.

Tom Kane, actor de doblaje (Tom Kane / Facebook)

¿Qué estudió Tom Kane?

Tom Kane no contó con estudios universitarios, ya que desde los 15 años comenzó a dedicarse a la locución.

Tom Kane, actor de doblaje (Tom Kane / Facebook)

¿En qué trabajó Tom Kane?

Se sabe que Tom Kane comenzó a trabajar en locución desde muy joven.

A los 24 años, Kane ya había grabado cientos de anuncios y apariciones en televisión nacional.

La carrera de Tom Kane ganaría popularidad al ser parte de Star Wars dando voz a:

Yoda

Almirante Yulare

Almirante Ackbar

Boba Fett

Así como otros personajes en Star Wars: The Clone Wars y proyectos de Lucasfilm, destacando Los Últimos Jedi, Rogue One, El Despertar de la Fuerza y Solo.

De igual forma, Tom Kane interpretó al Profesor Utonio en Las chicas superpoderosas.

Otros papeles conocidos de Tom Kane fueron:

Mansión Foster para amigos imaginarios: Mr. Herriman

Heavy Gear: La serie animada: Greco

Los Thornberrys: Darwin

Kim Possible: Mano de Mono

Los Equis: Lorenzo Suave

Family Guy

Archer

LEGO Movies

El trabajo de Tom Kane también llegó a los videojuegos en títulos como:

Star Wars

Call of Duty

Fortnite

Final Fantasy

Marvel: Ultimate Alliance

El Señor de los Anillos

X-Men Legends

The Dark Eye

En los Disney Parks, Kane dio voz a Monorail y diversas atracciones. Además de que fue narrador de Galactic Nights y Grand Finale Spectacular que cierra los parques cada noche.

Tom Kane trabajó en postproducción, pruebas de voz o tráilers, sustituyendo a estrellas como:

Morgan Freeman

Anthony Hopkins

Patrick Stewart

Ian McKellen

Liam Neeson

Los Premios Oscar igualmente fueron anunciados por Tom Kane en cinco ediciones.

Tom Kane, actor de doblaje (Tom Kane / Facebook)

Muere Tom Kane, actor de doblaje de Star Wars: The Clone Wars y Las Chicas Superpoderosas

El actor Tom Kane murió a los 64 años de edad en por complicaciones derivadas de un derrame cerebral que sufrió en el 2020.

Tom Kane, murió rodeado de su familia en un hospital de Kansas City, confirmó su representante Zach McGinnis, quien destacó el legado del actor:

Aunque su voz ya no se escuche, los personajes, las historias y el amor que le dio al mundo vivirán para siempre. Zach McGinnis

El derrame cerebral que padeció Tom Kane le dañó el hemisferio izquierdo del cerebro, provocándole complicaciones con el lenguaje y movimiento.

De forma pública, la familia de Kane reveló que el proceso de rehabilitación fue complicado para el actor.

Pese a sus problemas de salud, Tom Kane siguió participando en convenciones, la más reciente fue la Lexington Comic & Toy Con en marzo 2026.

A las condolencias por la muerte de Tom Kane también se unió la agencia Galactic Productions con un emotivo mensaje:

“Hoy nos despedimos de Tom Kane, un legendario actor de doblaje cuyo trabajo marcó la infancia y la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Desde sus inolvidables interpretaciones en Star Wars hasta innumerables series animadas, documentales y videojuegos, Tom aportó sabiduría, fuerza, humor y corazón a cada personaje que interpretó. Su voz se convirtió en parte de nuestras vidas, nuestros recuerdos y las historias que llevamos con nosotros." Galactic Productions

Fans de Tom Kane de igual forma han mostrado mensajes lamentado la muerte del querido actor voz.