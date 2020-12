Disney+ cancela la nueva serie de 'Lizzie McGuire'

Hilary Duff confirmó en Instagram que Disney ha dado por muerta la nueva versión de 'Lizzie McGuire'.

Una de las primeras series en confirmarse para Disney+, fue una nueva versión de 'Lizzie McGuire', contando con el regreso de Hilary Duff en el papel de la ya crecida protagonista; sin embargo, luego de meses sin actualizaciones, la actriz confirmó que el proyecto está muerto.

En una publicación en Instagram, Duff señaló que aunque todos los involucrados trataron de sacar adelante el regreso de 'Lizzie McGuire', al final este ya no podrá ser; aunque no cita al estudio, todo parece indicar que Disney+ fue la que ya no decidió seguir adelante con el proyecto.

Algo a señalar es que la serie ya se había comenzado a filmar desde 2019, por lo que se cree que a la productora no le gustó el rumbo que estaba tomando el show; Hilary Duff concluye señalando que está muy triste y le hubiera gustado mostrar la vida de Lizzie, ahora como una mujer adulta.

Disney ya había tenido problemas con 'Lizzie McGuire'

Aunque el regreso de 'Lizzie McGuire' era muy esperado por fans de la serie original, el show ya había tenido sus problemas con Disney incluso antes de que se diera esta cancelación; principalmente por la idea que Hilary Duff tenía en mente para esta versión.

De acuerdo con reportes, la actriz quería que esta nueva 'Lizzie McGuire' tuviera un tono más serio y se exploraran diversos temas de la vida adulta de la otrora adolescente; sin embargo, Disney no estaba del todo de acuerdo, pues quería algo que mantuviera el estilo infantil de la serie de los 2000.

De hecho incluso circularon rumores de que el estudio estaba por despedir a Hilary Duff, para hacer un reboot con el estilo que se quería; si bien hubieran perdido a la interprete y protagonista original, eso les hubiera permitido tener un mayor manejo creativo.

Al final parece que ninguna de las dos partes llegó a un acuerdo, por lo que se decidió darle fin a este revival, para que el estudio se centrara en iniciativas más atractivas y no tan problemáticas.

Con información de Hilary Duff.