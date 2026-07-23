Plas Johnson fue el saxofonista que interpretó el icónico solo de saxofón del tema de La Pantera rosa, compuesto por Henry Mancini, haciendo la canción mundialmente famosa, por lo que te damos detalles de quién fue como:

¿Quién fue Plas Johnson, saxofonista que compuso tema de La pantera rosa?

¿Qué edad tenía Plas Johnson, saxofonista que compuso tema de La pantera rosa?

¿Plas Johnson, saxofonista que compuso tema de La pantera rosa tenía esposa?

¿Qué signo zodiacal era Plas Johnson, saxofonista que compuso tema de La pantera rosa?

¿Plas Johnson, saxofonista que compuso tema de La pantera rosa tenía hijos?

¿Qué estudió Plas Johnson, saxofonista que compuso tema de La pantera rosa?

¿En qué trabajó Plas Johnson, saxofonista que compuso tema de La pantera rosa?

Muere Plas Johnson, saxofonista del tema de La Pantera Rosa (Perry C. Riddle / Los Angeles Times )

¿Quién fue Plas Johnson, saxofonista que compuso tema de La pantera rosa?

Plas John Johnson Jr. fue un saxofonista estadounidense de jazz y uno de los músicos de sesión más importantes de la industria musical.

Nacido el 21 de julio de 1931 en Donaldsonville, Luisiana, en una familia de músicos, alcanzó fama internacional por interpretar el inolvidable solo de saxofón de “The Pink Panther Theme”, compuesto por Henry Mancini para la película La Pantera Rosa (1963).

A lo largo de más de siete décadas de carrera colaboró con artistas como Frank Sinatra, Nat King Cole, Marvin Gaye, Ella Fitzgerald, Barbra Streisand, B.B. King y The Beach Boys.

Se reveló que Plas Johnson murió el pasado 15 de julio de 2026 en Los Ángeles a los 94 años de edad; no obstante, recientemente se dio a conocer la noticia.

Muere Plas Johnson, saxofonista del tema de La Pantera Rosa (Frans Schellekens/Redferns )

¿Qué edad tenía Plas Johnson, saxofonista que compuso tema de La pantera rosa?

Plas Johnson murió a los 94 años, apenas seis días antes de cumplir 95. Nació el 21 de julio de 1931 y falleció el 15 de julio de 2026.

¿Plas Johnson, saxofonista que compuso tema de La pantera rosa tenía esposa?

Sí, Plas Johnson estuvo casado con una mujer llamada Carol Johnson, con quien estuvo casado durante 60 años. Tuvo hijos de su matrimonio anterior con Elizabeth Blinkenberg.

¿Qué signo zodiacal era Plas Johnson, saxofonista que compuso tema de La pantera rosa?

Al haber nacido el 21 de julio de 1931, Plas Johnson era del signo Cáncer, de acuerdo con el calendario zodiacal occidental.

Los Cáncer como Plas Johnson, son conocidas por ser emocionales, intuitivas y hogareñas; este signo del elemento agua está Regido por la Luna y destacan por:

Gran empatía

Lealtad

Instinto protector hacia sus seres queridos

Muere Plas Johnson, saxofonista del tema de La Pantera Rosa (Especial )

¿Plas Johnson, saxofonista que compuso tema de La pantera rosa tenía hijos?

Sí, se sabe que Plas Johnson tuvo al menos dos hijos: Eric Johnson y Stephanie Oliver, quienes confirmaron públicamente su muerte a los 94 años de edad.

¿Qué estudió Plas Johnson, saxofonista que compuso tema de La pantera rosa?

Tras realizar el servicio militar en el Ejército de Estados Unidos, Plas Johnson estudió música en la Westlake School of Music, en Los Ángeles.

Aunque gran parte de su formación fue autodidacta durante su juventud, esta escuela le permitió perfeccionar sus conocimientos como músico profesional y de estudio.

Muere Plas Johnson, saxofonista del tema de La Pantera Rosa (Frans Schellekens/Redferns/Getty )

¿En qué trabajó Plas Johnson, saxofonista que compuso tema de La pantera rosa?

Plas Johnson desarrolló su carrera como saxofonista de jazz, músico de sesión y solista y fue uno de los instrumentistas más solicitados de Hollywood, participando en miles de grabaciones para discos, cine y televisión.

Además del famoso solo de La Pantera Rosa, trabajó en bandas sonoras y temas de series como:

The Monkees, Mannix

The Odd Couple

También Plas Johnson grabó junto a artistas como Frank Sinatra, Peggy Lee, Nat King Cole, Ray Charles, Marvin Gaye, Linda Ronstadt y Rod Stewart, pues su versatilidad lo convirtió en una figura clave de la música popular estadounidense del siglo XX.