Nicholas Brendon era un actor y pintor estadounidense conocido por su papel de Xander Harris en la serie Buffy la cazavampiros.

El polémico actor trabajó en diversos proyectos como la serie Mentes criminales y películas como Demond Island.

¿Quién era Nicholas Brendon? Actor de Buffy la cazavampiros

Nicholas Brendon era un actor nacido en Los Ángeles, conocido por ser Xander Harris por las 7 temporadas de Buffy la cazanfantasmas.

El último trabajo de Nicholas Brendon fue en la película de terror Dawn, en 2022.

Nicholas Brendon (Instagram/@nicholasbrendon)

¿Qué edad tenía Nicholas Brendon?

Nicholas Brendon nació el 12 de abril de 1971; tenía 54 años de edad.

¿Quién era la esposa de Nicholas Brendon?

Nicholas Brendon no estaba casado, pero fue pareja de Moonda Tee y Tessa DiFiglia.

¿Qué signo zodiacal era Nicholas Brendon?

Nicholas Brendon era Aries.

¿Cuántos hijos tenía Nicholas Brendon?

Nicholas Brendon no tenía hijos.

Nicholas Brandon en Luffy la cazavampiros (Instagram/@nicholasbrendon)

¿Qué estudió Nicholas Brendon?

Nicholas Brendon estudió su educación básica en Canyons.

¿En qué trabajó Nicholas Brendon?

Nicholas Brendon inició su carrera con pequeños trabajos de producción y haciendo comerciales.

A los 25 años hizo el casting para la serie Buffy la cazavampiros y se quedó con el papel que lo lanzó al estrellato.

También ha trabajado en series como:

Mentes criminales

Relative Chaos

Kitchen Confidential

Celeste in the city

Demond Island

Unholy

Coherence

Tras retirarse la actuación, Nicholas Brendon se enfocó en el arte, específicamente en la pintura.

Muere Nicholas Brendon a los 54 años de edad

El viernes 20 de marzo se confirmó la muerte de Nicholas Brendon por causas naturales y mientras dormía.

La familia de Nicholas Brendon pidió respeto por el momento que viven y agradecieron a quienes reconocieron al actor por su trabajo.

Además, se sabe que Nicholas Brendon padeció adicciones cuando tenía 30 años y sufría una enfermedad cardíaca.

Asimismo, el actor se sometió a diversas cirugías en la columna ya que padecía un trastorno neurológico conocido como “cola de caballo”.