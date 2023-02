Recientemente, en redes sociales se comenzó a rumorar que el cantante de 28 años, Bad Bunny y Kendall Jenner de 27 eran novios.

La noticia difundida por el programa ‘Despierta América’, aunque aún no esta confirmada, sorprendió a los usuarios y fanáticos de Bad Bunny.

Y es que a diferencia de los demás miembros de la familia Kardashian-Jenner, Kendall Jenner es bastante reservada; por lo que aquí te decimos quién es la modelo que sale con Bad Bunny.

Kendall Jenner (Kendall Jenner Instagram @kendalljenner)

¿Quién es Kendall Jenner?

Kendall Nicole Jenner, mejor conocida como Kendall Jenner, nació el día 3 de noviembre de 1995 en Los Ángeles California Estados Unidos.

Y a pesar de que actualmente toda su familia esta involucrada en el mundo de la moda, Kendall Jenner comenzó su carrera en el modelaje desde los 14 años de edad, en 2009.

Su debut, llegó tan solo dos años después de que participara por primera vez en el reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’, mismo que llevó a la fama a toda su familia.

Series Netflix: Escena de 'Keeping Up with the Kardashians' (Netflix)

Sin embargo, a diferencia de su familia, Kendall Jenner se alejó el programa y se enfoco en su carrera, terminando sus estudios en casa.

En el 2014 que Kendall Jenner -la séptima de 8 hermanos- logró llegar a la fama participando en el show de Otoño-Invierno del diseñador Marc Jacobs.

En 2015, la modelo de 20 años en ese entonces, participó en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show’, y se volvió la cara de una de las campañas de tiendas como

H&M

Calvin Klein

Versace

La Perla

Mango, entre otras.

En 2018, Kendall Jenner se convirtió en la modelo mejor pagada del mundo, logrando en 2020 un valor de 50 millones de dólares -919 millones 220 mil pesos-.

Kendalla Jenner lució un vestido de Givenchy en el 'Met Gala 2021' (DIMITRIOS KAMBOURIS / Getty Images via AFP)

¿Kendall Jenner y Bad Bunny son novios?

El día 17 de febrero, el programa ‘Despierta América’ dio a conocer que Bad Bunny y Kendall Jenner habían sido captados juntos.

De acuerdo con el programa, los famosos se encontraron en un club del cual salieron juntos, los que inició los rumores sobre un presunto romance.

Hasta el momento, ni Bad Bunny ni Kendall Jenner han aclarado su situción; sin embargo, testigos aseguraraon que los famosos se besaban entre cada canción.