Se confirmó la muerte de Luis de la Rosa; el animador sonorense se accidentó en Francia.

El trágico incidente ocurrió el pasado miércoles 24 de junio 2026 alrededor de las 8:00 p.m. hora local.

¿De qué murió el animador sonorense Luis de la Rosa? Esto sabemos

De acuerdo con reportes locales, Luis de la Rosa murió arrollado por un tren muy cerca de la avenida Aristide Briand.

Presuntamente, el animador sonorense habría caminado por una zona restringida y cerrada al público cuando un tren del sistema Lehman Express lo impactó, arrastrándolo varios metros.

¿De qué murió Luis de la Rosa? El animador sonorense se accidentó en Francia (@lemurasart / Instagram)

Medios en Francia detallan que el maquinista detectó a Luis de la Rosa al borde de las vías, por lo que tocó la bocina para advertirle del peligro.

Tras el lamentable accidente bomberos y equipo médico acudieron de inmediato al lugar, sin embargo, no se pudo hacer nada por el joven artista que fue declarado muerto en el lugar.

Por su parte, la policía ya comenzó una investigación para esclarecer la causa de la tragedia.

Luis de la Rosa se encontraba de visita en Francia por el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

A lo largo de su carrera, el animador sonorense colaboró en diversos proyectos de talla internacional entre los que destacan:

Spiderman: Across The SpiderVerse

Mi Little Pony

Space Jam 2

Lluvia de Hamburguesas: La Serie