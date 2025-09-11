Te contamos todo sobre Los desenredos del amor, la película de Netflix que no te puedes perder si eres fan de los k-dramas.

La plataforma de streaming Netflix estrenó recientemente Los desenredos del amor, una adictiva y divertida historia.

¿De qué trata Los desenredos del amor? Trama de la película de Netflix que debes ver si amas los k-dramas

Los desenredos del amor es un comedia romántica juvenil que distribuye Netflix. Su trama es bastante sencilla, pero muy entretenida.

La cinta se ambienta en Busan a finales de los años noventa para contarnos la historia de Park Se-ri, una joven que vive preocupada por su cabello rizado.

Park Se-ri siempre ha sufrido por el cabello que heredó de su padre.

Por ello, cuando planea conquistar a Kim Hyeon, el chico más popular y rompecorazones de su escuela decide alizar su pelo rizado.

No obstante, la llegada de Han Yun-seok, un nuevo estudiante de Seúl cambia todo para Park Se-ri.

Escrita por Ji Choon-hee y Wang Duri, Los desenredos del amor presenta una cinta que habla de la aceptación y la identidad.

Si eres de los que disfruta ver k-dramas en Netflix, estamos muy seguros de que Los desenredos del amor se convertirá en una de tus favoritas.

Aunque la película tiene casi dos horas de duración, la historia de Los desenredos del amor es tan ágil que se pasa muy rápido.

Elenco de Los desenredos del amor, la película de Netflix

Este es el elenco de la película de Netflix, Los desenredados del amor:

Gong Myung, de 31 años de edad, como Han Yun-seok​

Shin Eun-soo, de 22 años de edad, como Park Se-ri​

Cha Woo-min, de 24 años de edad, como Kim Hyun​

Yoon Sang-hyeon, de 23 años de edad, como Baek Sung-rae​

Kang Mi-na, de 25 años de edad, como Ko In-jeong​

Choi Gyu-ri, de 25 años de edad, como Ma Sol-ji​

Ryu Seung-soo, de 54 años de edad, como Park Hong-il​

Kim Ji-young, de 50 años de edad, como la madre de Park Se-ri

Jo Bok-rae, de 39 años de edad, como el profesor de la clase

Cheon Myung-woo como Sang-cheol​