Juan Atkins, considerado uno de los padres del techno de Detroit, murió a los 64 años en la CDMX; el fallecimiento del DJ y productor estadounidense fue confirmado el domingo 1 de noviembre de 2026 por Greensmith Artists, su agencia de representación.

Juan Atkins tenía previsto presentarse en el YuYu Cine Club el sábado 31 de octubre, sin embargo, fue encontrado inconsciente en la habitación del hotel donde se hospedaba en CDMX y trasladado a un hospital, donde se confirmó su muerte.

¿De qué murió Juan Atkins?

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa de muerte de Juan Atkins, aunque algunos reportes han mencionado un posible infarto, esta versión no ha sido respaldada por un informe médico oficial ni por su agencia de representación.

De acuerdo con información publicada por medios internacionales, el productor Juan Atkins, fue encontrado inconsciente horas antes de su presentación en la CDMX.

Y su muerte fue confirmado posteriormente en el hospital, sin que se difundieran detalles médicos adicionales.

¿Quién fue Juan Atkins, pionero del techno?

Nacido en Detroit en 1962, Juan Atkins fue una figura fundamental en el desarrollo de la música electrónica, y junto con Derrick May y Kevin Saunderson, formó parte de los llamados Belleville Three, colectivo asociado con el nacimiento del techno de Detroit durante la década de 1980.

Juan Atkins también destacó con los proyectos Cybotron y Model 500, además de fundar el sello discográfico Metroplex. Canciones como Clear y No UFO’s marcaron la evolución del género y contribuyeron a su expansión internacional.

La muerte de Juan Atkins en CDMX representa una pérdida importante para la música electrónica, cuya historia quedó profundamente ligada a la visión futurista y experimental del productor estadounidense.