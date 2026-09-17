La muerte de James Wehr conmocionó a la comunidad automovilística de California y a miles de seguidores en redes sociales que seguían su contenido sobre vehículos deportivos y de alto rendimiento.

El influencer australiano-estadounidense se había convertido en una figura reconocida gracias a su participación en South OC Cars & Coffee, uno de los encuentros de automóviles más importantes del sur de California.

Su muerte ocurrió en un accidente automovilístico en Irvine, donde también perdió la vida Alexis Kramer.

El caso ha generado numerosas muestras de condolencia y reavivado el debate sobre los riesgos de la conducción a alta velocidad.

James Wehr, influencer que murió a los 27 años (@wehr / Instagram)

¿Quién fue James Wehr?

James Wehr fue un influencer y entusiasta de los coches australiano-estadounidense, nacido en Perth, Australia.

Wehr nació en Perth, Australia, y posteriormente se estableció en California, y junto con su padre, Simon Wehr, participó en la organización del encuentro automovilístico en San Clemente South OC Cars & Coffee, que reúne desde superdeportivos e hiperdeportivos hasta autos clásicos, muscle cars y motocicletas. El evento podía congregar entre 1,000 y 3,000 vehículos cada semana.

Wehr tenía decenas de miles de seguidores en Instagram y presencia en YouTube, compartiendo contenido de coches, pero murió el pasado 13 de septiembre de 2026 en un accidente en Irvine, California a bordo de un McLaren 2019 que iba a alta velocidad, perdió el control, golpeó un bordillo y un árbol, se partió en dos y se incendió; también falleció la pasajera Alexis “Lexi” Kramer de 22 años.

La investigación continúa y las autoridades han señalado que la velocidad pudo ser un factor.

¿Qué edad tenía James Wehr?

James Wehr tenía 27 años cuando murió, y su madre, Sarah Wehr, confirmó en una publicación que James nació el 17 de agosto de 1999 a las 2:36 de la madrugada en Perth, Australia.

Su fallecimiento ocurrió el 13 de septiembre de 2026, apenas 27 días después de cumplir 27 años.

James Wehr, influencer que murió a los 27 años (@wehr / Instagram)

¿James Wehr tenía pareja?

Sí, James Wehr estaba casado con Emma Wehr, cuyo nombre público anterior era Emma Esquivel.

La pareja se conoció durante la universidad después de un pequeño accidente automovilístico en un estacionamiento.

De acuerdo con el sitio web de su boda, comenzaron como amigos, posteriormente tuvieron una relación de varios años y James le propuso matrimonio durante un viaje a Ibiza, España.

James y Emma se casaron en julio de 2025 en Orange, California, por lo que llevaban aproximadamente un año de matrimonio al momento de su muerte. Tras el accidente, Emma publicó un mensaje de despedida para su esposo en Instagram.

James Wehr, influencer que murió a los 27 años (@wehr / Instagram)

¿Qué signo del zodiaco era James Wehr?

James Wehr era Leo ya que nació el 17 de agosto de 1999, por lo que, de acuerdo con la astrología occidental, su signo solar era Leo.

James Wehr, influencer que murió a los 27 años (@wehr / Instagram)

¿James Wehr tenía hijos?

Hasta el momento, no hay información pública confiable que indique que James Wehr tuviera hijos.

¿Qué estudió James Wehr?

Sí está documentado que James Wehr estudió en la universidad, institución donde conoció a Emma; sin embargo, no se detalla qué carrera cursó, qué título obtuvo o en qué universidad estudió.

También se sabe que Wehr se formó de manera autodidacta en marketing digital, redes sociales y gestión de eventos de motor a lo largo de su juventud para desarrollar sus proyectos.

James Wehr, influencer que murió a los 27 años (@wehr / Instagram)

¿En qué trabajó James Wehr?

La principal actividad profesional por la que James Wehr se hizo conocido fue como creador de contenido, gestor de comunidad en la industria automotriz y empresario.

Además del sector automotriz y la organización de eventos para aficionados a los coches.

Wehr cofundó y dirigía South OC Cars & Coffee junto con su padre Simon, y un grupo de voluntarios. El encuentro semanal se convirtió en un punto de referencia para la comunidad automovilística del sur de California y reunía vehículos de alto desempeño, clásicos y motocicletas.

Además de su trabajo en el evento, Wehr tenía presencia como creador de contenido e influencer de coches, compartiendo su afición por vehículos de lujo y deportivos en redes sociales. Su actividad en torno a South OC Cars & Coffee fue la que terminó convirtiéndolo en una figura reconocida dentro de la comunidad automotriz de California.