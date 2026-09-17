Los influencers James Wehr y Alexis Kramer murieron el 13 de septiembre de 2026 en Irvine, California en Estados Unidos, tras un accidente carretero viajando en un McLaren 2019.

La policía de Irvine recibió el reporte de un auto partido en dos que se incendiaba en Culver Drive y Deerfield Avenue; tras apagar el fuego confirmaron la muerte de James Wehr y Alexis Kramer.

Mueren James Wehr y Alexis Kramer tras perder el control del McLaren donde viajaban

El influencer James Wehr de 27 años de edad, y la también aficionada Alexis Kramer de 22 años de edad, murieron mientras viajaban en un McLaren la madrugada del 13 de septiembre.

La policía de Irvine informó que el Departamento recibió el reporte sobre un auto incendiado entre Culver Drive y Deerfield Avenue, por lo que a la escena acudieron bomberos.

Sin embargo, luego de que el equipo de bomberos apagó el incendio se percataron de que las dos personas que viajaban en el McLaren 2019 habían muerto, siendo James Wehr y Alexis Kramer.

Según las investigaciones, James Wehr perdió el control del vehículo al viajar en alta velocidad luego de que el semáforo en Dulver Drive se cambiara a verde.

El McLaren en el que viajaba con Alexis Kramer se partió en dos cuando James Wehr golpeó la banqueta y se estrelló contra un árbol, lo que derivó en el incendio del coche.

Ante la noticia que fue confirmada por la familia de James Wehr y Alexis Kramer, sus seguidores han colocado condolencias en los comentarios.

¿Qué hacían James Wehr y Alexis Kramer juntos? Su muerte causa indignación

Si bien la muerte de James Wehr y Alexis Kramer ha despertado solidaridad por el trágico suceso, también han resaltado las teorías en donde se acusa infidelidad.

Esto debido a que James Wehr y Alexis Kramer viajaban solo por la madrugada en el McLaren, siendo que él estaba en matrimonio con Emma Wehr.

Sin embargo, la ahora viuda de James Wehr no se ha pronunciado al respecto, aunque decidió poner en privado sus redes sociales.