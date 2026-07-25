Chuck Russell fue tendencia en el 2026 tras confirmarse su muerte a los 74 años, noticia que conmocionó a la industria cinematográfica.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Russell se consolidó como uno de los cineastas más influyentes del cine comercial de los años ochenta y noventa.

¿Quién fue Chuck Russell?

Charles Raymond Russell, nació en Park Ridge, Illinois, Estados Unidos. Fue director, productor y guionista de cine.

Comenzó su carrera en Hollywood como asistente de dirección y guionista, antes de debutar como realizador con A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors de 1987, considerada una de las entregas más exitosas de la saga de Freddy Krueger.

Chuck Russell (IMDB)

¿Cuántos años tenía Chuck Russell?

Chuck Russell nació el 9 de mayo de 1958 y falleció a los 74 años.

¿Quién fue la esposa de Chuck Russell?

Chuck Russell estuvo casado con la cantante, compositora y actriz Ania Zeyne, desde 2007.

Su esposa confirmó junto con la familia el fallecimiento del cineasta y destacó el legado que dejó dentro de la industria del entretenimiento.

¿Qué signo zodiacal era Chuck Russell?

Al haber nacido el 9 de mayo, Chuck Russell era del signo Tauro.

¿Quiénes son los hijos de Chuck Russell?

Chuck Russell tuvo tres hijos:

Logan Russell

Riley Russell

Carlyn Russell

Ellos, junto con su esposa Ania Zeyne, le sobreviven tras su fallecimiento.

¿Qué estudió Chuck Russell?

Chuck Russell estudió en la University of Illinois Chicago, donde comenzó a desarrollar su interés por el cine antes de mudarse a Los Ángeles para iniciar su carrera en la industria cinematográfica.

Su formación se complementó con experiencia práctica en producciones de Hollywood como asistente de dirección, gerente de producción y guionista.

¿En qué películas trabajó Chuck Russell?

Entre las producciones más importantes dirigidas por Chuck Russell destacan:

A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)

The Blob (1988)

The Mask (1994)

Eraser (1996)

Bless the Child (2000)

The Scorpion King (2002)

I Am Wrath (2016)

Junglee (2019)

Paradise City (2022)

Witchboard (2024)

Su trabajo fue reconocido por combinar efectos visuales innovadores, humor y acción, además de impulsar las carreras de actores como Jim Carrey, Cameron Diaz y Dwayne Johnson.

Chuck Russell, director de La Máscara tenía 74 años (Especial)

¿De qué murió Chuck Russell?

Chuck Russell murió el 22 de julio de 2026 en su casa ubicada en el área de San Diego, California.

La noticia fue confirmada por su familia y su abogado a medios estadounidenses.

De acuerdo con los reportes, el director fue encontrado inconsciente en su domicilio después de una llamada por una emergencia médica.

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer la causa oficial de su muerte.