La diseñadora neoyorquina Vera Wang, de 77 años, sorprendió por su apariencia juvenil durante la Semana de la Alta Costura de París, donde asistió al desfile de Dior.

Un video de su paso por la pasarela se volvió viral en redes sociales, mostrando a Wang con una esbelta figura y caminando en plataformas, vestida con pantalón midi de mezclilla y playera negra.

Aunque algunos usuarios criticaron su delgadez, la mayoría destacó su estilo y energía. Wang atribuye su apariencia a una rutina simple y alimentación balanceada.

Vera Wang se vuelve viral por su sorprendente apariencia a los 77 años

La apariencia de Vera Wang siempre ha sido un misterio, pues la diseñadora no aparenta su edad.

Durante su paso por la Semana de la Alta Costura de París, Vera Wang fue captada saliendo del evento con una esbelta figura y una apariencia joven.

Como era de esperarse, usuarios de redes sociales comentaron sobre la apariencia de la diseñadora que está cerca de cumplir los 80 años.

En el video se ve a Vera Wang caminando en plataformas y usando un pantalón midi ancho de mezclilla, el cual combinó con una playera negra.

Vera Wang ha expresado que su apariencia se debe a una rutina de limpieza simple y una alimentación balanceada que incluye arroz integral, pescado y verduras.

Vera Wang en la semana de alta costura de París (Instagram/@verawang)

Vera Wang deja atrás las críticas a su apariencia y presume su paso por la pasarela de Dior

La apariencia de Vera Wang dividió opiniones en redes sociales, pues algunas personas halagaron que se viera tan joven, mientras que otros criticaron su delgadez.

Vera Wang no tomó en cuenta los comentarios y compartió fotos de sus estancia en la pasarela de Dior, donde mostró su asiento junto a unos lentes de sol y un abanico.

La diseñadora también mostró algo de la colección de Dior para 2027 en colaboración con el diseñador Jonathan Anderson.

Vera Wang es conocida por su marca de alta costura dedicada a novias y la cual ha expandido a artículos de belleza y hasta hogar.