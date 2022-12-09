¿Quién es Valeria Marín, la periodista deportiva y prometida del actor Julián Gil ? Nacida el 15 de septiembre de 1990, en la Ciudad de México, es una de las reporteras más prometedoras del canal TUDN en la actualidad.

Valeria Marín, de 32 años, inició su carrera como periodista en el diario La Afición, para luego dar el salto al canal deportivo FOX SPORTS, en el año 2013.

En la televisora originaria de Estados Unidos, Valeria Marín fue parte de los programas: “Agenda Fox Sports”, “Fox Impacto NFL”, y “Central Fox”.

Valeria Marín (@valmarin_r / Instagram)

Valeria Marín: Su mudanza a las filas de TUDN le habría permitido conocer a su novio, Julián Gil

La simpatía y profesionalismo de Valeria Marín la volvieron una de las periodistas más populares de FOX Sports, situación que no pasó desapercibida para la empresa TelevisaUnivision.

Tal es así que TelevisaUnivision se apresuró a contactar a Valeria Marín en el año 2020 para hacerle una tentadora oferta: mudarse a las filas de su canal TUDN.

Ese mismo año, Valeria Marín habría conocido al actor Julián Gil, de 52 años, con quien meses más tarde fue captada en actitud romántica.

A casi dos años de distancia, Valeria Marín y Julián Gil han reconocido abiertamente su romance, por lo que no se contienen cuando de dedicarse románticas publicaciones en redes sociales se trata.

(@valmarin_r / Instagram)

Valeria Marín cumple el sueño de todo periodistadeportivo: cubrir un mundial de futbol

Además, siendo consciente de su gran belleza, Valeria Marín también suele consentir a sus seguidores con fotos y videos que destacan su envidiable figura.

La relación de Valeria Marín y Julián Gil va tan de maravilla que el pasado mes de septiembre la periodista conoció a una de las mejores amigas de su novio, la actriz Ana Brenda.

Las dos parecen haberse caido tan bien, que compartieron fotos de su encuentro, en el que se ven de lo más cariñosas al lado del actor originario de Argentina.

En el aspecto profesional, el 2022 parece haber sido un año de ensueño para Valeria Marín, ya que le tocó viajar a Qatar con el equipo de TUDN para dar cobertura al Mundial de Futbol 2022.

Lo mejor de todo fue que Julián Gil la compañó a la justa mundialista, lo que le permite a Valeria Marín no sólo trabajar, sino disfrutar a nivel personal del campeonato.