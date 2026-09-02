México se prepara para recibir a dos grandes figuras del cine: el ganador del Oscar Alejandro G. Iñárritu y Tom Cruise estarán en México el 25 y 26 de septiembre como parte de la gira mundial de Digger, la nueva película de Warner Bros. Pictures.

Uno de los momentos más esperados de la visita será el 25 de septiembre en Parque Toreo, donde Alejandro G. Iñárritu y Tom Cruise se encontrarán con fans y medios de comunicación durante una orange carpet especial para presentar Digger en México.

Alejandro G. Iñárritu y Tom Cruise estarán en México para presentar Digger

La gira mundial de Digger estará en México como una de sus paradas principales de su gira de prensa los próximos 25 y 26 de septiembre.

La cinta fue filmada íntegramente en VistaVision y es una producción de Legendary Pictures y Warner Bros. Pictures.

Para conocer más detalles sobre la visita de Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu a México, habrá seguir las cuentas oficiales de Warner Bros. Pictures México, donde se darán a conocer próximamente nuevos detalles sobre las actividades de la gira.

¿Cuándo se estrena Digger en México?

Digger es la primera colaboración cinematográfica entre Alejandro G. Iñárritu y Tom Cruise, quienes encabezan un ambicioso proyecto que también cuenta con las actuaciones de:

Riz Ahmed

John Goodman

Sandra Hüller

Michael Stuhlbarg

Jesse Plemons

La película Digger, producida por Iñárritu, Mary Parent, Tom Cruise y Michael Sharp, llegará a los cines de México el 1 de octubre, bajo la distribución de Warner Bros. Pictures.

La fotografía corre a cargo de Emmanuel Lubezki, ganador de tres premios Oscar, quien vuelve a trabajar con Iñárritu después de Birdman y El renacido.

La película Digger sigue al hombre más poderoso del mundo mientras emprende una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad, antes de que el desastre que él mismo provocó termine destruyéndolo todo.

Dirigida por Iñárritu, Digger cuenta con un guion escrito junto a Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone y Sabina Berman, a partir de una historia de Berman, Iñárritu y Jez Butterworth.

El proyecto también marca el regreso del cineasta mexicano a la dirección de una película en inglés después de El renacido, cinta por la que obtuvo su segundo Oscar consecutivo a Mejor Dirección.