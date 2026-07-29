Suri, hija de Tom Cruise y Katie Holmes, cambió legalmente su apellido y ahora se identifica como Suri Noelle.

Registros públicos del condado de Allegheny, en Pensilvania, confirman que desde octubre de 2024 la joven de 20 años dejó atrás el apellido Cruise, coincidiendo con su ingreso a la Universidad Carnegie Mellon.

El cambio habría iniciado meses antes, cuando en su graduación de secundaria en Nueva York ya figuraba como “Suri Noelle”.

La decisión busca honrar a su madre Katie Holmes y forjar su propia identidad.

Suri, hija de Tom Cruise y Katie Holmes, renuncia al apellido Cruise (Agencia México)

Suri y Tom Cruise están distanciados

Además de renunciar al apellido Cruise, Suri parece haber roto lazos en definitiva con su padre Tom Cruise.

Según informes, Suri y Tom Cruise están distanciados desde que el actor y Katie Holmes se divorciaron, en 2012. Sus últimas apariciones públicas datan de aquel año.

Recordemos que Katie Holmes presentó la demanda de divorcio el 29 de junio de 2012. Firmaron un acuerdo el 9 de julio en el que Cruise le dio la custodia exclusiva de Suri a su exesposa.

Suri nació el 18 de abril de 2006 y es la única hija en común entre la dupla de actores.