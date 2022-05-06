Sofía Telch Conde es como se le conoce a la hija de Ninel Conde y Ari Telch, sobrina de Jacobo Grinberg; sin embargo, su nombre real es Sofía Telch Herrera; te contamos sobre ella.

A sus 25 años, Sofía Telch ha mantenido un perfil bajo, pese a que sus dos papás se dedican al mundo del espectáculo.

Incluso, recientemente se dio a conocer del caso de Jacobo Grinberg, el hermano de Ari Telch, quien desapareció a punto de anunciar un descubriendo relacionado al cerebro.

¿Quién es Ari Telch, el hermano del científico desaparecido Jacobo Grinberg?

El científico y chaman, desapareció dos años antes de que Sofía Telch naciera; así que te contamos todo sobre la joven influencer de familiares famosos.

¿Quién es Sofía Telch, familiar de Jacobo Grinberg, Ninel Conde y Ari Telch, que decidió alejarse de los medios?

Sofía Telch fue fruto del matrimonio de dos años de Ninel Conde y Ari Telch, por lo que se convierte en sobrina del desaparecido Jacobo Grinberg.

Aunque durante su niñez, Sofía Telch sí era fotografiada junto a sus padres, aunque estos estaban divorciados, más tarde se mudó a Estados Unidos.

Según fuentes de información, lo hizo tras los escándalos no solo de Ninel Conde, sino de su papá quien vive con bipolaridad, además de que vivieron un divorcio escandaloso.

Se desconocía totalmente sobre la vida de Sofía Telch, hasta que hace unos años, fue ella quien abrió sus redes sociales y comenzó a compartir contenido.

En 2019, Ninel Conde compartió el orgullo que era, que su hija Sofía Telch se graduará de dos carreras en Estados Unidos, siendo:

Bachelor of Arts in Journalism (periodismo)

Bachelor of Arts in Media Production (producción de medios)

Ninel Conde sobre Sofía Telch. (@ninelconde)

Fue en este momento que, Ninel Conde dijo que fue Sofía Telch quien decidió mantener su vida privada, por lo que pedía a sus papás no compartieran nada de ella ante los medios.

“Hija casi nunca expongo por respeto a tus decisiones, pero hoy es un día especial”. Ninel Conde, actriz.

Sofía Telch y Ninel Conde. (@ninelconde)

En agosto de 2020, Sofía Telch se mantenía activa en sus redes sociales, en donde compartía sobre sus viajes y tenía labor como influencer, hasta que volvió a entrar en rumores en México.

Sofía Telch, hija de Ninel Conde y Ari Telch. (Tomada de video)

Ligan a Sofía Telch con Julián Figueroa; el escándalo la volvió a apartar de la vida pública

Sofía Telch, la hija de Ninel Conde y Ari Telch, decidió comenzar a hacer de su vida algo público, tras años de mantenerse alejada de los medios.

Pero el gusto le duró muy poco, pues fue en 2020 cuando abrió sus redes sociales, dejándolas desactivas un año después, pues entró en chismes con Julián Figueroa.

Sofía Telch era señalada como la tercera en discordia entre Julián Figueroa y su esposa, por lo que la influencer decidió volver a alejarse de los medios.

Julián Figueroa (@julian_f.f)

Actualmente, Sofía Telch solo tiene un par de fotos en Instagram y dos videos en TikTok.

Se desconoce qué es lo que pasa en la vida de Sofía Telch y se volvió a vivir a Estados Unidos tras el escándalo.

Con información de ‘People en español’, ‘El Heraldo’, ‘Univision’.