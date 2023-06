Sasha Calle ha acaparado la atención de todos gracias a su papel en The Flash como Supergirl, pero ¿quién es la actriz de 27 años de edad?

Sasha Calle fue escogida como Supergirl de entre casi 500 actrices

Sasha Calle es una actriz estadounidense con ascendencia colombiana que logró ser seleccionada por Andy Muschietti -49 años- para interpretar a Supergirl en The Flash de entre 425 actrices.

En The Flash Sasha Calle interpreta a Kara Zor-El, la prima de Superman y de acuerdo a lo que la crítica dice, ella es una de las grandes revelaciones en The Flash.

Nacida un 7 de agosto de 1995 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, por lo que Sasha Calle es del signo zodiacal Leo.

Sasha Calle tiene ascendencia latina e incluso ella ha revelado que vivió en Colombia de los 10 hasta los 12 años.

Sasha Calle es la nueva Supergirl en The Flash (Michael Tran / AFP / AFP)

Sasha Calle recibió una nominación al Emmy por su actuación en una serie de CBS

Sasha Calle es la actriz que da vida a Supergirl en la nueva película de The Flash, y que se ha llevado las miradas de quienes ya la han podido ver.

Se sabe que Sasha Calle estudió en la American School Dramatic Academy en donde obtuvo la licenciatura en Bellas Artes.

Cuando teníaìa 22 años, Sasha Calle prestó su voz al corto ‘18 Minutes’ dirigió por Val Vega y participó en 5 episodios de la serie Socially Awkward dirigida por Jessica Payne..

Colaboró en diferentes cortos como:

The White Shoes - Tristin Alexandria

Final Stop - Roxanne Benjamin

Deep Cuts - Grant McCord.

En 2018, Sasha Calle se unió a la serie de CBS The Young and the Restless en donde interpretó a Lola Rosales por el cual recibió una nominación al Emmy como Mejor Intérprete Joven en una Serie Dramática.

Tres años después, es decir en 2021, Sasha Calle recibió la noticia al ser elegida como Supergirl para la película de The Flash.

En cuanto a su vida personal, ella cuenta con una familia pequeña que consta de su madre, Samira Calle -originaria de Colombia-, su hermano Jacob y su padrastro Kevin.