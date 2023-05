Sasha Calle -27 años- reveló en una entrevista que Henry Cavill ya vio The Flash y aseguró que el actor que dio vida a Superman, la amó pese a la controversia de Ezra Miller.

Una de las películas más esperadas sin duda es The Flash con Ezra Miller -30 años-, en donde una de las grandes expectativas es el rol de Sasha Calle como Supergirl .

Y es que durante la conferencia de prensa mundial de The Flash, Sasha Calle reveló que Henry Cavill -40 años- ya vio The Flash y le encantó.

Esto después de que Henry Cavill dejara la capa como Superman tras las renovaciones que se harán dentro del DCEU.

Algo que a muchos fans decepcionó, pues el Superman de Henry Cavill se ha convertido en uno de los favoritos dentro de las películas de DC.

Incluso se había rumorado de un supuesto cameo de Henry Cavill en The Flash con Ezra Miller, pero hasta el momento eso quedó descartado.

Sasha Calle pidió orientación a Henry Cavill para ser Supergirl en The Flash

Se ha dado a conocer que Henry Cavill fue uno de los afortunados en ver la nueva película de DC, The Flash con Ezra Miller “y le encantó”.

Esto de acuerdo con Sasha Calle, quien será Supergirl en The Flash con Ezra Miller, pues reveló que Henry Cavill ya vio The Flash y la amó.

Y no solo eso, sino que la actriz que estará en The Flash con Ezra Miller, aseguró que Henry Cavill la ayudó con varios consejos para su papel como Supergirl en The Flash.

Según reveló Sasha Calle, ella se acercó a Henry Cavill para pedirle orientación sobre su personaje, Kara Zor-El mejor conocida como Supergirl, quien fuera anunciada para el personaje en 2021.

Hable con Melissa y fue muy tierna y súper dulce con la noticia. Henry Cavill es el mejor. Él vio la película y fue un amor. Me dio un abrazo y me felicitó. Le encantó la película y para mó, sabes, como es el multiverso, significó mucho, tener al Supermán decir que lo hice súper bien y que le encantó la película. Hubo mucho apoyo y mucho amor” Sasha Calle

De acuerdo a la pregunta hecha por Damian Nakache para Hablemos del Cine, le preguntaron a Sasha si es que había hablado con algún Superman o Supergirl para algún consejo.

Lo cual hizo que la actriz revelara que se había acercado a Henry Cavill. quien interpretó a Superman desde el 2013, por lo que la orientó hacia su personaje en The Flash con Ezra Miller.

Además Sasha Calle también reveló que no solamente habló con Henry Cavill -quien ya vio The Flash y la amó-, sino que también se acercó a Melissa Benoist, quien protagonizó la serie Supergirl para CW.

“Le ENCANTO la película y para mi, sabes, como es el multiverso, significó mucho, tener al Supermán decir que lo hice súper bien y que le encantó la película. Hubo mucho apoyo y mucho amor” #TheFlash — Damian Nakache - Hablemos De Cine (@HablemosdecineX) May 30, 2023