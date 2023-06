Lo que parecía imposible sucedió, The Flash ya está en cines de todo el mundo, siendo el final de un universo y el inicio de otro; por ello muchos preguntan si tiene escenas post créditos.

Para este momento es probable que varios ya sepan que una escena post créditos de The Flash se filtró hace unos días; pero queda la pregunta si hay otra u otras.

Debido a la importancia de este proyecto, el que sólo tuviera esa secuencia sería algo decepcionante para los fans, pues se desaprovecharía una gran oportunidad.

Nosotros ya pudimos ver The Flash, la versión completa de la película, así que te contaremos si hay más escenas post créditos.

The Flash (Warner Bros. Discovery)

¿Es real la escena post créditos filtrada de The Flash?

Primero resolvamos la duda sobre la supuesta escena post créditos filtrada de The Flash, pues algunos señalan que no es real o está descontextualizada.

Lamentablemente no es así, esta escena post créditos de The Flash es la verdadera, tal cual se mencionó en la filtración de hace unos días.

Tenemos a Barry Allen encontrándose con Aquaman afuera de un bar, este está borracho y habla con su amigo de la Liga de la Justicia, para después caer en un charco.

No hay nada extra aquí, es tal cual el chiste que se comentó y que a muchos no les ha hecho nada de gracia, pues lo consideran un insulto al personaje.

Aquaman (@aquamanmovie)

¿Hay otra escena post créditos en The Flash?

Si bien esa escena post créditos de The Flash no dejó un buen sabor de boca a los fans, aún está la esperanza de que haya algo más en la película.

Bueno, no te hagas ilusiones, pues fuera de esta escena post créditos de Aquaman, The Flash no tiene nada más en su metraje.

No hay referencias al SnyderVerse, no hay referencias al HamadaVerse, ni al DCU de James Gunn -56 años-, lo cual es bastante extraño, pues se siente como que algo no cuadra.

Recordemos que hubo muchas versiones sobre lo que veríamos en el post créditos:

Que podríamos ver al Batman de Ben Affleck -50 años- atrapado en otro universo

Al Batman de Michael Keaton -71 años- como el principal de DCU

A Barry conociendo al Batman de Christian Bale de 49 años

Al final nada de esto se cumplió y nos quedamos sólo con el chiste de Aquaman que no aporta nada a la trama.