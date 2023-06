Como casi todo en DC, The Flash se convirtió con el pasar de los años en la película maldita de superhéroes, con múltiples retrasos y cambios de director.

Todo hasta llegar a los conflictos que Ezra Miller de 30 años, tuvo con la policía en años recientes, lo que incluso puso en peligro el estreno del filme.

Al final la película se pudo concretar y ahora es considerada por muchos como la “mejor de superhéroes”, incluso por encima de The Dark Knight y Spider-Man 2.

¿Esta afirmación es cierta? Nosotros ya la vimos y aunque es una excelente película del género, está lejos de llegar a ese Olimpo donde todos la ponen.

¿De qué trata The Flash?

The Flash nos muestra a un Barry Allen que no está conforme con su vida, a pesar de que es un gran héroe y tiene a la Liga de la Justicia como sus amigos.

Sin embargo, con todo el poder que tiene considera que podría hacer más, incluso arreglar las cosas del pasado que salieron mal.

A pesar de las advertencias de Batman, Flash decide regresar en el tiempo y evitar la muerte de su madre, lo que provoca un efecto mariposa.

Barry ha alterado el futuro de manera que no hubiera imaginado, enfrentando un mundo donde Superman no llegó a la Tierra, Batman es un viejo amargado y existe una versión de él sin poderes.

Todo en la antesala de la invasión del General Zod, por lo que ahora tendrá que pelear contra la amenaza con la ayuda de su otro yo, un viejo Caballero de la Noche y la inesperada Supergirl.

Para los fans de los cómics, The Flash toma mucho del clásico Flashpoint, adaptándolo al maltrecho DCEU, contando nuevamente el inicio de este, pero con varios cambios.

Aunque parece que todo es muy caótico al inicio, The Flash logra encontrar la coherencia en este relato, dando una película épica y muy divertida.

Donde se toca el tema del poder absoluto, la responsabilidad de este, las consecuencias que puede traer el esgrimirlo, el no aferrarse al pasado y no sufrir por las cosas que no podemos controlar.

Si bien se puede acusar de ser un remake de Man of Steel, el director logra que la película tome a Barry como eje central, siendo una nueva interpretación de los hechos.

Aunque tampoco es una obra que rompe paradigmas, y eso es lo que impide que sea algo “glorioso”.

The Flash se queda en un discurso bastante básico, que los cameos y acción no alcanza a cubrir, contrario a obras como The Dark Knight o Watchmen, donde es el relato lo que impera.

Incluso tiene miedo de presentar ese mundo oscuro de Flashpoint que critica el egoísmo de los entes poderosos, y como estos se llevan entre los pies a la gente común en sus riñas ridículas.

The Flash opta por algo más “efectivista”, en lugar de arriesgarse un poco con el personaje.

¿Ezra Miller arruina The Flash?

Hablemos del velocista en la habitación, de lo que hace Ezra Miller en The Flash.

Aquí sucede algo delicado, sabemos que Ezra Miller es un delincuente confeso y cuya salud mental está severamente afectada.

Para mucha gente, incluidos fans, activistas, periodistas y ejecutivos, el actor debería de estar o en la cárcel o en un sanatorio atendiéndose, no protagonizando una película de alto perfil.

El gran problema es que, sabiendo todo esto e interpretando que es una persona bastante conflictiva, nos da una actuación increíble como Flash.

En el Snyder Cut ya habíamos visto su potencial; pero en The Flash el actor demuestra que su capacidad es impresionante, pues su Barry Allen es adorable, divertido, dramático y trágico, todo al mismo tiempo.

Ezra Miller hace suyas todas las facetas del personaje, ya sea portando el traje escarlata, sin él o en su versión carente de poderes.

Durante dos horas y media, The Flash logra que te olvides de todo lo que el actor hizo y te centres en la aventura de Barry Allen.

Podremos pensar lo que queramos de Ezra Miller; pero no podemos poner en duda su talento.

Zack Snyder de 57 años tuvo razón en elegirlo como Flash y Andy Muschietti de 49 años en mantenerlo en el filme.

The Flash podrá tener problemas en varios aspectos; pero uno de ellos no es Ezra Miller.

¿Cómo está el resto del elenco de The Flash?

Además de Ezra Miller, The Flash tiene un elenco muy nutrido de estrellas, todas ellas realizan muy bien su papel.

El Batman de Ben Affleck de 50 años cumple muy bien el rol de mentor, además de que se nota que por fin se ha adecuado al personaje, lástima que no lo volveremos a ver.

Por su parte Michael Keaton de 71 años demuestra por qué hizo suya la frase “Soy Batman”, al darnos una versión diferente a la de Affleck, no tan oscura; pero más “alterada” e incluso brutal, si eso se puede.

Aunque muy a su manera muestra su cariño a los Barry, así como su dedicación heroica.

Sasha Calle de 27 años parece que nació para hacer esta versión de Supergirl, sarcástica, violenta, hasta cierto punto depresiva; pero que trata de mantener la esperanza.

De hecho se parece mucho al Superman del SnyderVerse, lo que nos hace pensar lo bien que hubiera encajado al lado de Henry Cavill de 40 años.

Y claro, Michael Shannon de 48 regresando como el General Zod es lo más acertado, parece que no han pasado 10 años desde Man of Steel, ya que el actor mantiene totalmente el tono del villano.

The Flash tiene un combinado de talento donde todos y cada uno de los participantes logran aportar al desarrollo de la obra.

¿Cómo se ve The Flash?

El último retraso de The Flash fue supuestamente para arreglar los efectos especiales, después de ver la película dudamos un poco que sea así.

El CGI de The Flash es bastante irregular, en momentos todo luce impresionante y en otros se ve de muy mala calidad.

Esto se ve sobre todo en las secuencias dedicadas a Barry Allen, donde claramente notas que no se trata del actor, sino de una animación.

No es algo que te saque de inmediato de la película; pero a quienes les guste disfrutar de los detalles podría chocar con su expectativa.

Algo a mencionar es que cuando pasamos a las secuencias de Supergirl o los Batman, la película tiene un realce.

Al parecer la producción de Warner Bros. Discovery no supo cómo hacer una representación adecuada de la hipervelocidad de Flash.

Lo cual nos daría la respuesta del por qué Snyder prefería representar esto lo menos posible, apelando mejor a su tradicional estilo de cámara lenta.

¿The Flash vale la pena?

Aunque no sea la mejor película de superhéroes hecha por la humanidad, The Flash es un espectáculo que nadie se debe perder.

Desde los fans más críticos de DC, hasta aquellas personas que sólo quieran pasar un buen rato, ya que es diversión garantizada.

Sí, no es una historia que lleve más allá al género; tampoco tiene una calidad visual uniforme y el factor Ezra Miller siempre estará ahí.

Aún así, el “Hombre más rápido con vida”, logra evitar todos esos inconvenientes dando un nuevo inicio a un maltratado universo, así como un digno final a una historia que siempre tuvo el potencial de ser algo más.