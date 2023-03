Sam Neill, actor que dio vida al doctor Allan Grant en la franquicia Jurassic Park, informó que se encuentra enfermo y padece un agresivo cáncer.

Así lo ha dado a conocer el propio Sam Neill, de 75 años de edad, en una entrevista con el medio The Guardian sobre su libro de memorias ‘Did I Ever Tell You This?’

En esa charla que brindó el actor neozelandés, reveló la afección que le diagnosticaron y cuál es su estado de salud ahora que tiene esa dura enfermedad.

Sam neill como el Dr. Alan Grant en la franquicia Jurassic Park (Universal Pictures)

¿Qué tipo de cáncer agresivo padece Sam Neill, actor de Jurassic Park?

De acuerdo con Sam Neill, actor con una trayectoria envidiable, la enfermedad que padece es cáncer de sangre.

El cual ya está en su etapa III de evolución; sin embargo, actualmente el cáncer de sangre de Sam Neill está en remisión.

Es decir, con la disminución de algunos síntomas.

Desde Nueva Zelanda, donde dio la charla a The Guardian, Sam Neill reconoció que fue sometido a quimioterapia.

No obstante, Sam Neill explicó que esta empezó a fallar, por lo que se vio obligado a tomar un nuevo fármaco excesivamente costoso durante el resto de su vida.

Sam Neill en Jurassic Park (Universal Pictures / Amblin Entertainment)

El actor de Jurassic Park también confesó que firmó un contrato con la compañía farmacéutica que suministraba dicha medicina.

Y acordó que, si seguía vivo después de cuatro meses, el tratamiento sería gratuito.

Durante la charla con The Guardian, Sam Neill señaló que no tenía miedo a la muerte, aunque le gustaría vivir un o dos décadas más. Al respecto dijo:

“No tengo miedo de morir”, dice, “pero me molestaría. Porque realmente me gustaría otra década o dos, ¿sabes? Hemos construido todas estas hermosas terrazas, tenemos estos olivos y cipreses, y quiero estar cerca para verlo madurar. Y tengo mis adorables nietos. Quiero verlos crecer.” Sam Neill, actor de Jurassic Park

Sam Neill en Jurassic Park (Universal Pictures / Amblin Entertainment)

Sam Neill comenzó con los primeros síntomas de su enfermedad cuando promocionaba Jurassic World Dominion

Según el testimonio de Sam Neill, fue en el mes de marzo del 2023, mientras promocionaba Jurassic World Dominion, cuando comenzó a sentir los ganglios infamados.

A las pocas semanas de ese síntoma, el actor de Jurassic Park fue diagnosticado con linfoma angioinmunoblástico de células T.

Por lo que tuvo que ser sometido a quimioterapia.

Cabe señalar que el linfoma angioinmunoblástico de células T ocurre con mayor frecuencia en adultos de más edad y afecta principalmente a:

Los ganglios linfáticos

La médula ósea

El bazo

El hígado

Con información de The Guardian