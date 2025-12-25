La creadora de contenido conocida como Chingu Amiga -de 34 años de edad- volvió a captar atención global al presentar un restaurante mexicano temporal en Corea del Sur.

El proyecto gastronómico busca mostrar que la cocina mexicana va más allá de la comida rápida, destacando sabores tradicionales aprendidos durante su vida en México.

El restaurante mexicano que Chingu Amiga abrió en Corea del Sur

Chingu Amiga explicó que la idea surgió para compartir con coreanos el sabor mexicano descubierto tras vivir más de diez años en México.

Con apoyo de su novio Rodrigo y su familia, la influencer organizó una taquería pop-up en Seúl, atrayendo a cientos de asistentes curiosos locales.

Uno de los aspectos más destacados fue la logística, ya que ingredientes esenciales fueron importados directamente desde Oaxaca para garantizar autenticidad culinaria mexicana tradicional.

El menú incluyó tacos de chorizo y tasajo, servidos con tortillas de maíz fresco y salsas adaptadas a un picante moderado para comensales coreanos.

Las tlayudas oaxaqueñas se convirtieron en platillo estrella, sorprendiendo por su tamaño y contrastes entre maíz crujiente y quesillo tradicional mexicano servido en Seúl.

Los chapulines e insectos comestibles representaron el mayor reto cultural , ofrecidos como botana tradicional que provocó curiosidad y reacciones diversas entre los asistentes locales.

Para acompañar los platillos, se sirvieron aguas frescas de jamaica y horchata, refrescando a clientes tras largas filas de espera durante el evento gastronómico en Seúl.