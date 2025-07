Paty Muñoz y Ninel Conde tienen una polémica historia que revivió gracias a La Casa de los Famosos México 2025.

Ninel Conde -de 48 años de edad- reveló en 2020 que cuando fue pareja de José Manuel Figueroa, este le fue infiel con dos conocidas actrices y una era Paty Muñoz.

Patricia Muñoz es una actriz nacida en la Ciudad de México y que ha vuelto al ‘ojo público’ por un chisme con Ninel Conde.

Ninel Conde reveló que Paty Muñoz había sido amante de José Manuel Figueroa -de 50 años de edad- cuando eran novios.

La actriz no tardó em arremeter contra Ninel Conde, a quien acusa de llamarla “perra” durante un encuentro en la televisión.

La hija de Ninel Conde pidió no ser mencionada en La Casa de los Famosos México 2025 por una importante razón

Paty Muñoz nació el 10 de mayo de 1968; actualmente tiene 57 años de edad.

Paty Muñoz no tiene esposo, pero reveló en audio que ha mantenido encuentro con José Manuel Figueroa desde hace 20 años.

Paty Muñoz es Tauro y las personas bajo este signo zodiacal suelen ser estables, leales y pacientes.

Paty Muñoz no tiene hijos.

Se desconoce el grado de estudios de Paty Muñoz.

Linet Puente ya regresó a Ventaneando a trabajar, aunque aún no se atreve a hablar de su papá

Paty Muñoz es actriz y cantante, además de ser experta en arreglos musicales.

La actriz ha participado en videohomes como:

Paty Muñoz también es parte del grupo musical Las Bandidas.

Ninel Conde aseguró que José Manuel Figueroa le había sido infiel con Paty Muñoz, lo que causó gran dolor por lo enamorada que estaba.

Estas declaraciones surgieron hace 5 años, pero el tema regresó al ‘ojo público’ tras el ingreso de Ninel Conde a La Casa de los Famosos México 2025.

Además, se filtró un audio donde Paty Muñoz confirma que ha mantenido una “relación” con José Manuel Figueroa por años.

“Yo creo que siempre he estado enamorada de él (…) él salga con quien salga, nunca ha dejado de verme y eso me encanta, nunca hemos dejado de vernos, esté con quien esté"

Paty Muñoz habló con De Primera Mano y expresó que sus palabras habían sido sacadas de contexto, pues solo es amiga de José Manuel Figueroa.

La actriz dio a entender que también había tenido un encuentro con José Manuel Figueroa, cuando este fue pareja de Marie Claire, de 32 años de edad.

En el audio que se filtró, se escucha a Paty Muñoz arremetiendo contra Ninel Conde.

“Acuérdate como hace 20 años ¿Cómo me dijo? Pinche Ninel, acuérdate, cuando me dijo perra en cámara, no le importó que mi familia escuchara”

Paty Muñoz