El Abelito ya se ganó la confianza de Ninel Conde de 48 años de edad, en La Casa de los Famosos México 2025 y la actriz le terminó contando de un amor que la estafó para un negocio piramidal.

La vida de Ninel Conde está rodeada de escándalos en el amor, pues incluso los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025 se muestran interesados aunque algunos como El Abelito no piden recibir esas historias.

Aunque los cuartos de Ninel Conde y El Abelito de 25 años de edad, están separados, el shippeo de La Casa de los Famosos México 2025 aprovecha cualquier oportunidad para echar chisme.

Sin embargo, en esta ocasión lo que inició con una plática de El Abelito a Ninel Conde sobre el engaño de un negocio piramidal, terminó con una revelación por parte del ‘bombón asesino’.

Y es que mientras la gala de Vix era presentada por los conductores de La Casa de los Famosos México 2025, Ninel Conde y El Abelito tenían una plática muy profunda.

Haciendo su rutina de skincare, El Abelito comenzó a bromear con Ninel Conde hablándole sobre un modelo de inversión. El tiktoker fue tan convincente que la cantante le creyó la broma.

Sin embargo, esto llevó a que Ninel Conde se abriera con El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025 y le contara de la vez que se enamoró y la estafaron ¿habla de Larry Ramos?

Mucho se ha hablado de que Ninel Conde habría sido cómplice de Larry Ramos de 38 años de edad, en su negocio piramidal con el que estafó a varios famosos.

Ante ello, en unas últimas declaraciones que dio a la prensa, aseguró que fue estafada como Alejandra Guzmán de 57 años de edad, y todos los demás famosos.

Ahora, Ninel Conde sostuvo esto en su plática con El Abelito, contándole que ella cayó en una estafa piramidal con el líder, quien la enamoró y luego le robó.

“Primero me enamoraron y luego me estafaron (...) a mí me lo presentaron porque según era una gran inversión y me terminó enamorando la persona y estafándome”.

Ninel Conde, cantante.