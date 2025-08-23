Moisés Peñaloza es un actor, conductor y modelo que ha obtenido relevancia por ser exnovio de Elaine Haro, integrante de La Casa de los Famosos México 2025.
En octubre de 2024, Elaine Haro -de 22 años de edad- y Moisés Peñaloza anunciaron su noviazgo, el cual duró algunos meses.
¿Quién es Moisés Peñaloza, exnovio de Elaine Haro?
Moisés Peñaloza es un actor originario de Tamaulipas, conocido por su trabajo en televisión por producciones como La Rosa de Guadalupe.
El nombre de Moisés Peñaloza se volvió viral luego de que Elaine Haro lo mencionara en La Casa de los Famosos México 2025.
¿Qué edad tiene Moisés Peñaloza, exnovio de Elaine Haro?
Moisés Peñaloza nació el 22 de octubre de 1991; actualmente tiene 33 años de edad.
¿Quién es la esposa de Moisés Peñaloza?
Moisés Peñaloza no está casado, pero fue pareja de Elaine Haro.
¿Qué signo zodiacal es Moisés Peñaloza, exnovio de Elaine Haro?
Moisés Peñaloza es Libra y las personas bajo este signo zodiacal son sociables, diplomáticos y con buen gusto.
¿Cuántos hijos tiene Moisés Peñaloza, exnovio de Elaine Haro?
El actor Moisés Peñaloza aún no es padre.
¿Qué estudió Moisés Peñaloza, exnovio de Elaine Haro?
Moisés Peñaloza estudió Ingeniería eléctrica en el Tecnológico de Ciudad Madero.
Posteriormente, estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).
¿En qué Moisés Peñaloza?
Moisés Peñaloza es actor, conductor y modelo, conocido por su trabajo en telenovelas como:
- Una familia de diez
- Si nos dejan
- Diseñando tu amor
- Esta historia me suena
- Minas de pasión
- Me atrevo a amarte
Moisés Peñaloza habría lanzado una cizañosa indirecta para Elaine Haro
Elaine Haro y Moisés Peñaloza terminaron su noviazgo antes de que la actriz ingresara a La Casa de los Famosos México 2025.
La actriz aseguró que su separación no había sido tormentosa, pero sus personalidades intensas los llevaron terminar su relación.
Ahora, usuarios de redes sociales acusan a Moisés Peñaloza de quererse “colgar” de la fama que está obteniendo su exnovia.
El viernes 22 de agosto, Moisés Peñaloza compartió una historia de Instagram con la frase: “Recuerda; chancla que tiro, no la vuelvo a recoger”.
Los fans de Elaine Haro creen que la frase fue una indirecta para Elaine Haro, quien expresó en una de las fiestas temáticas que lo extrañaba.
Minutos después de compartir la historia, Moisés Peñaloza la borró.
Durante una conversación con sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2025, Elaine Haro reveló que Moisés Peñaloza nunca había tenido un detalle con ella.
Y solo recibía críticas por su trabajo y nunca la apoyó: “Yo era súper detallista con él, casi le armé un departamento”.