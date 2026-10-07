Mia Goth es una destacada actriz y modelo británica que se ha convertido en una de las máximas figuras y “reinas del grito” del cine de terror contemporáneo.

La carrera de Mia Goth comenzó en su adolescencia con campañas de modelaje y su debut cinematográfico en el drama erótico Nymphomaniac en 2013.

Su consolidación como una figura icónica del cine de terror moderno se dio gracias a sus aclamadas interpretaciones y su rol como coguionista en la exitosa trilogía cinematográfica X, además de su participación en otros proyectos como Pearl, Infinity Pool y Frankenstein.

¿Quién es Mia Goth, actriz y modelo británica?

Mia Gypsy Mello da Silva Goth nació el 25 de octubre de 1993 en Londres, Inglaterra, es una aclamada actriz y modelo británica.

Mia Goth, actriz y modelo británica (Tomada de video)

Es reconocida internacionalmente como una de las principales “reinas del grito” (scream queens) e íconos del cine de terror contemporáneo y de autor.

Mia Goth es hija de madre brasileña y padre canadiense, y nieta de la reconocida actriz brasileña Maria Gladys y del artista Lee Jaffe.

Durante sus primeros años de vida se mudó con frecuencia entre Río de Janeiro, Canadá y el Reino Unido. Llegó a asistir a nueve escuelas diferentes en un solo año escolar en Canadá antes de establecerse definitivamente con su madre en el sur de Londres.

¿Cuántos años tiene Mia Goth, actriz y modelo británica?

Mia Goth tiene 32 años de edad.

¿Quién es el esposo de Mia Goth, actriz y modelo británica?

Mantuvo una relación intermitente con el actor estadounidense Shia LaBeouf, a quien conoció durante el rodaje de Nymphomaniac. La pareja se casó en octubre del 2016.

La actriz solicitó oficialmente el divorcio en octubre de 2026 tras casi diez años de matrimonio, alegando diferencias irreconciliables y fijando su separación oficial el 28 de julio de 2025.

¿Qué signo zodiacal es Mia Goth, actriz y modelo británica?

Mia Goth es del signo zodiacal Escorpio.

Mia Goth, actriz y modelo británica (Tomada de video)

¿Cuántos hijos tiene Mia Goth, actriz y modelo británica?

Mia Goth y Shia LaBeouf tienen una hija en común llamada Isabel, nacida en 2022, cuya custodia legal y física principal ha sido pedida por la actriz.

¿Qué estudió Mia Goth, actriz y modelo británica?

Mia Goth asistió a múltiples escuelas en un solo año durante su estancia en Canadá. A los 12 años se estableció en el sureste de Londres y asistió a la Sydenham School (un colegio público de niñas).

Terminó sus estudios de sixth form y poco después comenzó su carrera en la industria sin haber pasado por una escuela de interpretación.

¿En qué ha trabajado Mia Goth, actriz y modelo británica?

A los 14 años fue descubierta por una fotógrafa en un festival de música en Londres y firmó con una agencia de modelos, participando en campañas para marcas como Miu Miu y Prada.

Mia Goth inició su carrera actoral a los 18 años bajo la dirección del cineasta danés Lars von Trier en Nymphomaniac: Volume II (2013).

Consolidó un estilo caracterizado por personajes complejos e intensos en producciones como The Survivalist (2015), A Cure for Wellness (2016), Suspiria (2018), High Life (2018) y la adaptación de época Emma (2020).

Alcanzó la fama mundial al protagonizar la trilogía slasher de Ti West (A24), interpretando los papeles de Maxine Minx y Pearl en X (2022), Pearl (2022) -película de la cual también fue co-guionista- y MaXXXine (2024). También destacó en Infinity Pool (2023) de Brandon Cronenberg.

Asumió un rol protagónico en la adaptación de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro, además de sumarse a La Odisea de Christopher Nolan y a Star Wars: Starfighter.