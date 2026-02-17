Shia LaBeouf es un actor, director y artista estadounidense que alcanzó la fama desde joven y construyó una carrera marcada por éxitos comerciales y decisiones arriesgadas.

A lo largo de los años, su trayectoria ha combinado cine taquillero, proyectos independientes y arte performático, mientras enfrentaba polémicas públicas que influyeron profundamente en su vida personal.

¿Quién es Shia LaBeouf?

Shia LaBeouf es un actor, director y performer estadounidense.

Se hizo famoso como estrella juvenil en Disney y luego se convirtió en protagonista de grandes producciones de Hollywood.

Con el tiempo, también se inclinó por el cine independiente y proyectos artísticos experimentales.

Shia LaBeouf (AP)

¿Cuántos años tiene Shia LaBeouf?

Shia LaBeouf nació el 11 de junio de 1986 en Los Ángeles, California. Actualmente tiene 39 años de edad.

¿Quién es la esposa de Shia LaBeouf?

Shia LaBeouf está casado con la actriz Mia Goth.

La relación ha tenido altibajos: estuvieron separados un tiempo, pero retomaron su relación y posteriormente se casaron.

¿Qué signo zodiacal es Shia LaBeouf?

Shia LaBeouf nació bajo el signo de Géminis.

¿Quiénes son los hijos de Shia LaBeouf?

Shia LaBeouf es padre de una hija, fruto de su relación con Mia Goth.

Su hija nació en 2022. Shia ha comentado públicamente que la paternidad ha sido un punto importante en su proceso personal de cambio.

¿Qué estudió Shia LaBeouf?

Shia LaBeouf no tuvo una educación universitaria tradicional.

Desde joven se dedicó a la actuación y comenzó a trabajar en la industria del entretenimiento siendo adolescente.

Su formación fue principalmente práctica, dentro del medio artístico.

¿En qué ha trabajado Shia LaBeouf?

Los inicios artísticos de Shia Labouf se remontan a la serie de Disney Channel Even Stevens. Posteriormente dio el salto a la pantalla grande en proyectos como:

Transformers

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

Disturbia

Fury

American Honey

Honey Boy

Harrison Ford y Shia LaBeouf (Disney)

Shia LaBeouf detenido por agresión en bar de Nueva Orleans

Shia LaBeouf volvió a enfrentar problemas con la ley tras causar disturbios durante el carnaval Mardi Gras en Nueva Orleans. El actor fue detenido por agresión después de un altercado ocurrido en un bar de la ciudad.

El portal TMZ difundió varios videos en los que se observa al actor caminando por la ciudad y acercándose a distintas personas el día de su arresto.

Según reportes, su comportamiento llamó la atención durante la celebración.

De acuerdo con The Hollywood Reporter y con informes de testigos, LaBeouf fue visto en estado de ebriedad en diversos bares y clubes durante varios días del carnaval.

La policía de Nueva Orleans informó que el actor ingresó al R Bar, donde comenzó a comportarse de manera agresiva.

Un empleado del establecimiento lo expulsó del lugar, momento en el que se produjo un intercambio de golpes.

Posteriormente, el actor regresó al bar y sostuvo un segundo enfrentamiento con el mismo trabajador y con otro hombre, a quien también golpeó. LaBeouf aseguró que él fue atacado primero.

Paramédicos atendieron al actor en el lugar y lo trasladaron a un hospital. Más tarde fue arrestado por agresión y quedó a la espera de comparecer ante un juez en la prisión Orleans Parish de Luisiana.