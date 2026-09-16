Aunque poco conocido, Dave Green ha estado involucrado en la industria cinematográfica, la televisión y produciendo videos musicales desde el año 2002.

Lo cual ha hecho que haya incursionado en casi todos los medios audiovisuales, desde cortometrajes independientes y producciones para televisión, hasta largometrajes de estudio.

¿Quién es Dave Green?

Dave Green es un director de cine y videos musicales estadounidense, el cual ganó reconocimiento inicial por dirigir cortometrajes a inicios del Siglo XXI.

Fue hasta 2014 que realizó su debut en el cine comercial con la película de ciencia ficción y aventuras Earth to Echo, la cual fue comprada a Disney cuando se deshizo de ella.

Dave Green (IMDb)

¿Qué edad tiene Dave Green?

Dave Green nació en 1983 en Estados Unidos, por lo que tiene 43 años. La fecha exacta de su nacimiento no se especifica.

¿Quién es la esposa de Dave Green?

No hay información sobre una esposa o novia relacionada a Dave Green.

¿Qué signo zodiacal es Dave Green?

Debido a que solo se tiene su año de nacimiento, no se puede determinar el signo zodiacal de Dave Green.

¿Cuántos hijos tiene Dave Green?

Tampoco hay información sobre hijos o hijas relacionadas a Dave Green.

¿Qué estudió Dave Green?

Aunque se desconoce la institución donde estudió, se sabe que Dave Green realizó estudios relacionados a dirección cinematográfica y producción.

Dave Green (Gage Skidmore/ Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

¿En qué ha trabajado Dave Green?

Dave Green ha desempeñado diversos trabajos en la industria del entretenimiento, participando en dirección de largometrajes, cortometrajes, series de televisión, videos musicales y labores técnicas detrás de cámara.

Estos son los proyectos donde ha participado Dave Green:

Largometrajes:

Earth to Echo

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Coyote vs. Acme

Hex

Cortometrajes y televisión:

Zombie Roadkill

Meltdown

Pinkberry: The Movie

Ham Sandwich

New Romance

Dial M for Murder

Staff Meeting: The Movie

Además, ha sido Asistente de producción, Asistente de equipo, Operador de cámara y Consultor creativo en diferentes producciones.