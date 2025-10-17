El periodista José Luis Arévalo es conocido por su labor al frente de Foro TV y N+, pero también por ser hijo del fallecido Pepe Arévalo de 87 años de edad.

Pero ¿quién es José Luis Arévalo? Te compartimos los siguientes datos del periodista de Foro TV:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

José Luis Arévalo, el periodista hijo de Pepe Arévalo que se disputa por el legado musical de su papá

¿Quién es José Luis Arévalo?

José Luis Arévalo Piña o bien, José Luis Arévalo es un periodista y corresponsal mexicano conocido por conducir noticieros en Foro TV y N+.

El periodista siempre ha sido reconocido por su seriedad al ser corresponsal de guerra, pues incluso su vida se ha mantenido lejos del interés mediático.

Los padres de José Luis Arévalo son el músico Pepe Arévalo y la actriz Ana María Piña, siendo que su separación se dio cuando él tenía 1 año de edad.

José Luis Arévalo y su papá, Pepe Arévalo. (Agencia México)

José Luis Arévalo y su mamá Ana María Piña. (Instagram/jlarevalop)

José Luis Arévalo tiene un hermano de nombre Gerardo Arévalo Piña, y un medio hermano llamado Josué Arturo Arévalo Meyer.

Su familia está llena de talento de notoriedad como Anabel Gutiérrez, Kippy Casado, Sergio Peña y Chucho Martínez Gil, pero siempre ha estado fuera del escándalo.

José Luis Arévalo cuenta que pensó en ser actor más no músico como su papá, incluso estudió teatro por un año y aunque tuvo dos puestas en escena decidió dedicarse al periodismo, “me dio tablas para hablar en público”.

El periodista habla:

Francés

Español

Inglés

Checo

En su juventud, José Luis Arévalo fue muy allegado a su padre, pero fue Pepe Arévalo quien lo alejó de la vida nocturna porque su hijo comenzaba a tener problemas con el consumo de alcohol.

Actualmente, José Luis Arévalo es amante de los Legos, Americanista, coleccionador de corbatas y dice ser un apasionado del periodismo.

¿Qué edad tiene José Luis Arévalo?

José Luis Arévalo tiene 57 años de edad, pues nació un 9 de julio de 1968.

¿Quién es la esposa de José Luis Arévalo?

José Luis Arévalo sí estuvo casado, pero se desconoce si aún está bajo esa unión civil pues ha mantenido su vida privada lejos del ojo público.

Sin embargo, se sabe que José Luis Arévalo conoció a su esposa en los años que estuvo viviendo en Europa por su trabajo en Televisa.

José Luis Arévalo, periodista.

¿Qué signo zodiacal es José Luis Arévalo?

José Luis Arévalo pertenece al signo zodiacal de Leo, pues nació un 9 de julio.

¿Cuántos hijos tiene José Luis Arévalo?

José Luis Arévalo tiene dos hijos:

Daniel Arévalo Cerny

Basty Arévalo Cerny

Hijos del periodista José Luis Arévalo.

¿Qué estudió José Luis Arévalo?

José Luis Arévalo estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental.

¿En qué ha trabajado José Luis Arévalo?

José Luis Arévalo ha trabajado principalmente como periodista, reportero y conductor para Noticieros Televisa, pues desde sus 21 años está en la empresa.

Por otra parte, José Luis Arévalo también ha estado al frente de programas estatales como:

AMX Noticias

En Voz Alta

Siete24 Noticias

José Luis Arévalo, periodista.

Otros de los trabajos que José Luis Arévalo ha desempeñado es la docencia en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en la CDMX, producción, editor, camarógrafo en Televisa Europa, columnista en distintos periódicos mexicanos y escritor de sus propios libros. .

Actualmente José Luis Arévalo es conductor de Foro TV y creador de contenido en YouTube mediante su marca JLA Noticias.

José Luis Arévalo dio a conocer que tiene una disputa legal sobre el legado musical de su padre Pepe Arévalo con su medio hermano Josué Arturo Arévalo Meyer.

Por Instagram el periodista expuso los motivos que lo llevaron a encontrar en controversia con su hermano, asegurando que debe tener puntos en claro:

El matrimonio de su mamá Ana María Piña fue el único legalmente

Defenderá la imagen de su papá Pepe Arévalo

José Luis Arévalo, periodista.

El periodista señaló que aunque él registró ante el IMPI el nombre de Los Mulatos de Pepe Arévalo, su madre al ser la única esposa y viuda es quién decidirá qué pase con los derechos.

Por otra parte, explicó que Josué Arturo Arévalo Meyer ha manchado la imagen de su papá al crear una página de Facebook que parece ser le hackearon y ahora comparten contenido pornográfico.

Asimismo señaló que si pidió a este bajar un video de YouTube donde habla de Pepe Arévalo es porque no se refería bien de él e incluso exhortó a su hermano a decir el motivo por el que hasta este decidió eliminarlo.

José Luis Arévalo fue claro diciendo que es un periodista “honesto, serio y profesional” por lo que no desea entrar en “chismes” y si conseguir trabajo para Los Mulatos de Pepe Arévalo le implica un problema prefiere dejarlo por la paz.

El periodista señaló que no gana “ni un peso” de representar a la orquesta y que incluso decidió seguir con el legado de su papá para crear un Centro Cultural Artístico Pepe Arévalo para ayudar a jóvenes adictos a salir adelante a través de la música.

Además José Luis Arévalo apuntó que nunca le ha impedido a Josué Arturo Arévalo Meyer cantar canciones de Pepe Arévalo y no hablar de él, sino que pide que lo haga con responsabilidad a la imagen de su papá.