El nombre de Mariana Muzlera no pasa desapercibido en la industria del entretenimiento, además de ser la madre de Tini Stoessel, es plenamente identificada como la exesposa de Alejandro Stoessel.

En los últimos meses el apellido Stoessel ha estado envuelto en la polémica.

El director de televisión y productor Alejandro Stoessel enfrenta señalamientos por posibles delitos de administración fraudulenta y defraudación derivados del manejo del patrimonio que su hija Tini acumuló a lo largo de 15 años de su carrera.

Acusaciones que Alejandro ha negado con apoyo de Mariana Muzlera, pero ¿quién es ella?

¿Quién es Mariana Muzlera? Madre de Tini Stoessel

Además de ser la madre de Martina Stoessel, mejor conocida como Tini Stoessel, Mariana Muzlera fungió como asistente personal y confidente de la cantante cuando ésta interpretó a Violetta, el personaje principal de la serie de Disney Channel, Violetta. Un fénomeno televisivo.

Fue la primera en notar que su hija, en sus primeros años de vida, tenía interés por el canto y la actuación.

Mariana Muzlera junto a Tini (@mluciamuz/Instagram)

¿Qué edad tiene Mariana Muzlera? Madre de Tini Stoessel

Mariana Muzlera nació el 8 de marzo de 1969. Tiene 57 años.

¿Quién es el esposo de Mariana Muzlera? Madre de Tini Stoessel

Mariana Muzlera estuvo casada por 27 años con Alejandro Stoessel, de 68 años. Contrajeron matrimonio en 1995 y se separaron en 2022.

Mariana Muzlera (@mluciamuz/Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Mariana Muzlera? Madre de Tini Stoessel

Mariana Muzlera nació bajo el signo zodiacal de Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Mariana Muzlera? Madre de Tini Stoessel

Mariana Muzlera tiene dos hijos, productos de su relación con Alejandro Stoessel:

Martina Stoessel, de 29 años.

Francisco Stoessel, de 30 años.

Mariana Muzlera junto a sus hijos (@mluciamuz/Instagram)

¿Qué estudió Mariana Muzlera? Madre de Tini Stoessel

No hay registros públicos sobre la educación de Mariana Muzlera, por lo que se desconoce esta información.

¿En qué ha trabajado Mariana Muzlera? Madre de Tini Stoessel

Mariana Muzlera fue asistente personal de Tini Stoessel durante sus primeros años de carrera.

fue asistente personal de Tini Stoessel durante sus primeros años de carrera. En diciembre de 2021 lanzó Tierra de Pecados, su propia marca de bikinis y trajes de baño