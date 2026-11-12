En un intento por salvar la relación con su padre y acabar con los problemas familiares, Tini Stoessel le ha hecho una propuesta millonaria a Alejandro Stoessel.

La periodista Yanina Latorre, del programa Sálvese Quien Pueda, afirmó que la cantante le propuso a su padre dividir el patrimonio que, inicialmente con su ayuda, logró construir a través de su sacrificio y esfuerzo.

Propuesta que el productor y guionista argentino recibió un mes atrás y aún sigue negociando.

Tini Stoessel pone sobre la mesa una propuesta millonaria para su padre

Tini Stoessel le envió a su padre Alejandro Stoessel, una propuesta millonaria para dividir el patrimonio familiar.

La cantante propone quedarse con el 70% del patrimonio, mientras que su padre tendrá el 30%.

Tini Stoessel junto a su padre Alejandro (Agencia México)

Sin embargo, el porcentaje no sería el principal obstáculo para que Alejandro Stoessel aún no acepte la propuesta.

Las condiciones legales que acompañarían la firma del acuerdo han impedido que este avance, entre ellas destaca:

Alejandro Stoessel pide que el documento establezca que no cometió irregularidades durante la administración de los ingresos de su hija.

Una vez cerrado el acuerdo, Tini Stoessel no podrá reclamar nuevas cantidades de dinero por esa gestión

Tini conservaría su casa de San Isidro, mientras que su padre se quedaría con propiedades ubicadas en Miami, Cariló y distintos puntos de Buenos Aires

La cantante obtendría principalmente dinero en efectivo correspondiente al porcentaje que finalmente se establezca en el reparto

Aunado a esto, por la revisión de cuentas, Tini continúa enterándose de movimientos que generan dudas, sombras que impiden garantizar que no existan asuntos pendientes, lo que podría llevar a la cantante a modificar su propuesta.

Hasta el momento, Tini Stoessel y Alejandro Stoessel no han confirmado que exista la posibilidad de llegar a acuerdo formal en relación al patrimonio familiar.