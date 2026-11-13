El patrimonio que Tini Stoessel acumuló a lo largo de 15 años de trayectoria artística y que se estima en 89 millones de dólares (poco más de mil 648 millones de pesos ), ya fue formalmente repartido.

De acuerdo con Daniel Ambrosino, del programa Intrusos de América TV, Tini Stoessel acordó, desde hace meses, que su patrimonio se distribuirá entre su padre, su mamá, su hermano y ella misma.

El acuerdo queda de la siguiente manera:

Tini Stoessel se queda con el 70%

Alejandro Stoessel con el 15%

Mariana Muzlera con el 10%

Francisco Stoessel con el 5%

Cabe señalar que el patrimonio, que era manejado por Alejandro y Francisco Stoessel, se apoya al 100% en la carrera de la cantante, en las regalías de su catálogo musical, contratos publicitarios y patrocinio.

Tini Stoessel (Tini Stoessel)

Detalles del acuerdo referente al patrimonio de Tini Stoessel

Pese a resultar la más beneficiada en el acuerdo, por derecho y conforme a la ley, Tini Stoessel cederá las propiedades familiares, a excepción de una casa en San Isidro y una propiedad destinada a su abuela materna.

Entre los detalles que han salido a la luz se sabe que Alejandro Stoessel compartirá la titularidad de una propiedad en Madrid.

Aún no se determina quién manejará los fondos bancarios bajo el control de Alejandro Stoessel, generados por Tini; estos podrían ser administrados por un representante de confianza de la cantante.

Aunque la repartición del patrimonio familiar ya fue acordado, Tini y su padre aún tienen pendientes de trámites administrativos restantes.

Se estarían negociando cláusulas de confidencialidad también relacionadas con la administración del patrimonio.

Anteriormente se ha dicho que Alejandro Stoessel ha pedido que se declare que no cometió irregularidades durante la administración de los ingresos de su hija. Además, ha solicitado que Tini se comprometa a no podrá reclamar nuevas cantidades de dinero por su gestión.