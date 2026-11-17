Karol G realizó un ajuste de último momento en el horario de su concierto reprogramado en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, correspondiente a la presentación que originalmente estaba prevista para el 15 de noviembre.

La modificación fue comunicada a través de canales oficiales para permitir que los asistentes organicen con anticipación su llegada al recinto.

El concierto del martes 17 de noviembre de 2026 marcará el cierre de las presentaciones de la artista colombiana en la CDMX dentro de su gira internacional, después de dos exitosas fechas que reunieron a miles de seguidores.

Karol G adelantó el horario de su concierto reprogramado en el Estadio GNP Seguros

La cantante colombiana Karol G ajustó el horario de su esperado tercer concierto en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, correspondiente a la presentación reprogramada tras la suspensión de su fecha del domingo 15 de noviembre.

Aunque el espectáculo de este martes 17 de noviembre estaba previsto para comenzar oficialmente a las 9:00 p.m., un aviso oficial de Ticketmaster dirigido a los fanáticos confirmó que la cita se adelantará 30 minutos, estableciendo las 8:30 p.m. como la nueva hora de inicio.

El cocierto en el Estadio GNP Seguros de CDMX forma parte de su gira internacional “Viajando por el Mundo Tropitour”.

Cabe recordar que el show dominical tuvo que posponerse por problemas de salud de Karol G para priorizar su bienestar físico, luego de brindar dos exitosas noches de concierto en la CDMX los días 13 y 14 de noviembre, en las que contó con la participación de artistas invitadas como Thalía y Belinda.

En cuanto al boletaje, la empresa organizadora ratificó que las entradas compradas previamente para el 15 de noviembre continuarán siendo válidas de forma directa para el martes 17, sin que los asistentes tengan que efectuar ningún tipo de cambio.

Asimismo, para quienes no puedan acudir al Estadio GNP Seguros en esta nueva fecha o bien requieran la devolución de su dinero del boleto de Karol G, se habilitó la solicitud de reembolso ingresando a la sección de ayuda dentro de la cuenta del usuario en Ticketmaster.