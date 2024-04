Koko Stambuk se vio envuelto en un escándalo luego de que acosara a Melina Noto en pleno escenario en la Fiesta de Vendimia de Casablanca 2024.

Situación que llevó a Koko Stambuk, ex de Maite Perroni, a disculparse con Melina Noto -de 27 años de edad- por su actuar.

Pero, ¿quién es Koko Stambuk? Te presentamos todos los datos del vocalista de Glup!.

Koko Stambuk lleva como nombre de pila Cristián Daniel Stambuk Sandoval, nacido en Chile con ascendencia croata.

Koko Stambuk tiene una conocida carrera como vocalista de Glup!, pero también por sus composiciones en solista como Valiente, una de las más conocidas en México.

A la par de su desempeño como cantante, Koko Stambuk ha sido productor de varios artistas ya sea en grupo o en solista.

Por otra parte, su trabajo de composición ha sido reconocido a tal nivel que sus canciones han salido hasta en Plaza Sésamo.

En el 2002, Koko Stambuk tuvo una nominación a los Premios Latin Grammy como Mejor Álbum Pop Dúo o Grupo.

En 2022, Koko Stambuk tuvo su debut como guionista y productor de una comedia mexicana, donde participó Michelle Renaud.

Koko Stambuk tiene 47 años de edad, pues nació el 16 de marzo de 1977.

Se cree que Koko Stambuk no tiene esposa, siendo Maite Perroni fue su última novia y prometida de la que se conoce públicamente.

Koko Stambuk es del signo zodiacal de piscis, pues nació el 16 de marzo.

Koko Stambuk no tiene hijos.

Se desconoce qué es lo que exactamente estudió Koko Stambuk, pero tiene conocimientos en:

Aunque el principal trabajo de Koko Stambuk actualmente es vocalista de Glup!, la realidad es que siempre se ha desarrollado en el ambiente musical.

Koko Stambuk ha sido productor musical de:

Asimismo, se sabe que ha trabajado con artistas de la talla de Luis Fonsi y Julieta Venegas, sin embargo, se desconoce si fue como productor o compositor.

Koko Stambuk también ha compuesto música para varias producciones televisivas como:

Finalmente en 2022, Koko Stambuk tuvo su debut como guionista y director de cine en la película, Doblemente Embarazada, en donde participó Michelle Renaud.

A lo largo de su carrera, Koko Stambuk solo ha tenido dos polémicas:

A pesar de que Koko Stambuk y Maite Perroni mantuvieron su romance lejos del ojo público, mucho dieron de qué hablar luego de que la actriz reveló haber terminado tras 7 años juntos.

Y es que aunque Maite Perroni señaló que lo hicieron maduramente y porque ya tenían caminos distintos, luego Koko Stambuk dejó ver que no fue así.

Debido a que el nuevo romance que comenzó Maite Perroni con Andrés Tovar se vio manchado por una supuesta infidelidad ventilada en una revista de chismes.

Y el abogado de la actriz señaló como sospechoso a Koko Stambuk.

Esto fue lo que destapó aquello que Koko Stambuk había callado sobre Maite Perroni, aludiendo a “una exnovia” la cual su mamá lo investigó porque creía que era “gay”.

Misma novia de la cual su abogado ahora lo acusa de haber inventado un chisme a una revista amarillista.

Aunque Koko Stambuk no dio el nombre de Maite Perroni, a todos les quedó claro que se trataba de la integrante de RBD.

La siguiente polémica de Koko Stambuk es reciente, pues fue acusado de acoso por el municipio de Casa Blanca

Koko Stambuk tuvo que dar la cara y pidió una disculpa a Melina Noto, pues ella misma confirmó haberse sentido acosada por las acciones del cantante de Glup!

Koko Stambuk tuvo que ofrecer una disculpa pública a Melina Noto, luego de que tres días de haberla acosado en el escenario de la Fiesta de Vendimia de Casablanca 2024 en Chile.

Videos del momento mostraron que Koko Stambuk forzó a Melina Noto a besarlo ante el grito del público; sin embargo, eso no fue lo peor, sino el comentario que después lanzó.

Además del acoso, Koko Stambuk señaló a Melina Noto de no poderse “viva”, acusando que él tenía otra percepción de las argentinas.

En un breve video, Koko Stambuk reconoció la tontería que cometió al haber forzado a Melina Noto que lo besara en el escenario.

Incluso, el cantante dejó ver que al ver aquel video viralizado donde se ve el jugueteo al que la somete, se siente mal porque no puede creer las acciones que cometió.

Por ello, Koko Stambuk decidió ofrecer la disculpa pública, señalando que también está en un proceso de deconstrucción por lo cual reconoce su error.

“No es un video de justificación, es un video de disculpa por las cosas que pasaron, jamás me atrevería a poner en duda el sentir de una mujer (...) cometí un error, somos seres humanos y todos hacemos cosas que a veces no están bien en la deconstrucción de una sociedad en al que fui criado, voy entendiendo cosas, voy comprendiendo que hay cosas que normalizamos y no están bien”.

Koko Sambuk, cantante.