En 2018 una mujer -de 19 años de edad- dijo haber sido agredida sexualmente por Drake Bell durante un concierto en Ohio que tuvo lugar en 2017.

Así como reveló haber sostenido conversaciones sexuales con Drake Bell, quien le mandó material gráfico inapropiado aún cuando ella en ese momento tenía 15 años de edad.

Por lo que lo acusó formalmente de pederastia y agresión sexual, tres delitos que el cantante y actor -de 37 años de edad- dijo no haber cometido.

No obstante, cambió de opinión y a poco de haber iniciado el proceso dijo ser culpable de haber respondido mensajes, pero no de haber abusado sexualmente de ella.

“Sólo respondí algunos mensajes privados. Fui un irresponsable por meterme en una conversación que nunca debería haber ocurrido. Al final todo derivó en acusaciones que no eran ciertas y escapó a mi control” Drake Bell

Por lo que fue condenado a dos años en libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario.

Drake Bell revela el porqué se declaró culpable de acoso sexual aunque no era cierto

A casi 4 años de haberse declarado culpable de acoso sexual, Drake Bell dice ser inocente.

Drake Bell explica haberse declarado culpable el 23 de junio de 2021 vía zoom porque “económicamente estaba devastado”.

Mediante el podcast Not Skinny But Not Fat, el actor que saltó a la fama por su participación en la serie televisiva Drake y Josh, asegura que “no quería que su familia tuviera que soportar todo eso”.

Cabe mencionar que el año pasado, en el podcast de Roberto Martínez -de 31 años de edad-, Drake Bell dijo inculparse por su hijo recién nacido.

Según el famoso, el abogado le recomendó aceptar la culpa ya que le darían libertad condicional y entonces podría estar con su hijo recién nacido en California y todos los días.

Drake Bell sigue sumando polémicas

Para su buena suerte aquel escándalo no acabó con la carrera de Drake Bell, quien hasta la fecha sigue sumando escándalos.

En diciembre de 2022, Drake Bell fue visto afuera de una tienda de cigarros electrónicos inhalando una especie de globos de manera sospechosa. La gente se indignó al ver que el hijo del actor estaba en el asiento trasero de su auto presenciando todo.

En abril de 2023, Janet Von Schmelling le pidió a Drake Bell el divorcio luego de que éste se desapareciera por dos días. Previamente la expareja sostuvo una fuerte discusión.

Y en febrero de este 2024, fue acusado de drogarse durante un concierto de Grupo Firme, lo que de inmediato negó.