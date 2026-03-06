Yeonjun, integrante del grupo de K-Pop Tomorrow X Together, es uno de los interpretes de la canción Make It Count, tema oficial del Clásico Mundial de Béisbol, que se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo de 2026.

Razón por lo que millones de miradas están sobre el cantante de Corea del Sur. En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Yeonjun?

Choi Yeon-jun es el nombre real del cantante, compositor y bailarín coreano Yeonjun. Forma parte de la agrupación masculina Tomorrow X Together (TXT).

En Instagram se encuentra como yawnzzn. Cuenta con 18,8 millones de seguidores.

Yeonjun (@yawnzzn / Instagram)

El interés por su vida aumentó en México tras destaparse su colaboración en la canción principal del Clásico Mundial de Béisbol.

Además de Yeonjun, el tema Make It Count cuenta con la colaboración de Becky G y Myke Towers, de 29 y 32 años de edad respectivamente.

El sencillo, de casi 3 minutos de duración, suena en tres idiomas: surcoreano, inglés y español.

¿Qué edad tiene Yeonjun?

Yeonjun nació en Seongbuk-gu, Corea del Sur, el 13 de septiembre de 1999 por lo que actualmente tiene 26 años de edad.

¿Quién es la esposa de Yeonjun?

Yeonjun no está casado. Actualmente es un hombre soltero.

¿Qué signo zodiacal es Yeonjun?

A Yeonjun lo rige el signo zodiacal de virgo.

Yeonjun (@yawnzzn / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Yeonjun?

Yeonjun no tiene hijos. Actualmente prioriza su carrera musical y artística frente a su vida privada.

¿Qué estudió Yeonjun?

Yeonjun se graduó de la Escuela Superior de Artes de Corea, posteriormente se matriculó en la Universidad Cibernética Global. Viajó a Estados Unidos para dominar el idioma inglés.

Yeonjun (@yawnzzn / Instagram)

¿En qué ha trabajado Yeonjun?

En 2014, Yeonjun formó parte de Cube Entertainment, empresa que dejó al convertirse en aprendiz y parte de la agencia Big Hit Music.

El 10 de enero de 2019 se convirtió en el primer miembro de la banda de K-Pop, Tomorrow X Together.

En septiembre de 2024 inició una carrera como solista; ha colaborando con artistas musicales como:

Enhypen

Salem Ilese

Taehyun

Alan Walker

Además del canto, Yeonjun se ha desempeñado como modelo, su rostro ha protagonizado campañas de distintas marcas.