Keith Urban está en la mira. El australiano-estadounidense habría decidido ponerle fin a su matrimonio con Nicole Kidman.

De acuerdo con el especializado portal TMZ. Keith Urban y Nicole Kidman se separaron a principios del verano, a 19 años de haber contraído nupcias.

¿Quién es Keith Urban, ex de Nicole Kidman?

Keith Urban, el ahora ex de Nicole Kidman -de 58 años de edad- es un cantautor y guitarrista de música country.

Aunque nació en Nueva Zelanda, Keith Lionel Urban (nombre real del cantante), se crió en Caboolture, un suburbio de Australia.

Keith Urban (@keithurban / Instagram)

Es reconocido por interpretar música country contemporánea combinando géneros como el pop y el rock.

¿Qué edad tiene Keith Urban, ex de Nicole Kidman?

Keith Urban nació en Whangarei, Northland, el 26 de octubre de 1967, por lo que actualmente tiene 57 años de edad.

¿Quién es la esposa Keith Urban?

Keit Urban actualmente está casado con Nicole Kidman, de quien se presume se separó en verano de este 2025.

La ahora expareja se conoció en enero de 2005 en una cena organizada por el gobierno australiano.

Un año después, en junio de 2006, se casaron en Sídney, Australia.

Nicole Kidman y Kurt Cobain en los SAg Awards (Reuters)

¿Qué signo zodiacal es Keith Urban, ex de Nicole Kidman?

A Keith Urban lo rige el signo zodiacal de escorpión.

¿Cuánto hijos tiene Keith Urban, ex de Nicole Kidman?

Keith Urban tiene dos hijos con Nicole Kidman:

Sunday Rose, de 17 años de edad.

Faith Margaret, de 14 años de edad.

¿Qué estudió Keith Urban, ex de Nicole Kidman?

A temprana edad, Keith Urban supo que se dedicaría a la música, por lo que a los 6 años comenzó a tocar la guitarra.

No quiso estudiar; sin embargo, tomó cursos para dedicarse de lleno a la industria musical. Abandonó la escuela secundaria a los 15 años .

Keith Urban (@keithurban / Instagram)

¿En qué ha trabajado Keith Urban, ex de Nicole Kidman?

En 1988, Keith Urban formó su primera banda en Australia; sin embargo, cuatro años después, sus padres tuvieron que mudarse a Nashville, Tennessee, donde inició su carrera en solitario.

En 1991 lanzó su primer álbum homónimo. A este le siguieron 13 discos más.

En 2006 ganó su primer Premio Grammy con su canción You’ll Think of Me.

Desafortunadamente, no pudo sobrellevar el éxito por lo que en octubre de ese año ingresó a una clínica de rehabilitación por su adicción a la cocaína.

Aunque no todo en su carrera ha sido miel sobre hojuelas, su música ha ganado múltiples reconocimientos en los Grammy, los American Music Awards y los premios de la Academia de la Música Country.

Por lo que ha colaborado con artistas de gran talla como:

The Rolling Stones

Taylor Swift, de 35 años de edad

Steven Tyler, de 77 años de edad

Además de crear música, ha hecho participaciones especiales en cine, en proyectos como:

Whiskey Tango Foxtrot (2016)

Invencibles (2012)

En televisión participó en dos importantes competencia musicales:

La Voz Australia

American Idol

Keith Urban y Nicole Kidman se separan

Una fuente aseguró a TMZ que Keith Urban y Nicole Kidman están separados desde inicios de verano.

Aunque Nicole Kidman ha intentando salvar su matrimonio, la actriz dejó la casa que compartía con Keit Urban para mudarse a Nashville junto a sus hijos: Sunday Rose y Faith Margaret.

“En este difícil momento, Nicole Kidman ha manteniendo unida a la familia desde que Keith se fue”, aseguró la fuente.

La separación se da a poco más de 19 años de matrimonio.

Curiosamente, el pasado 25 de junio, Nicole Kidman publicó en su cuenta de Instagram, una fotografía junto al cantante. Aquel día celebraran su aniversario de bodas.

“Feliz aniversario, bebé”, citó la actriz junto a la instantánea.

Nicole Kidman y Keith Urban (@nicolekidman / Instagram)

Hasta el momento, representantes del aún matrimonio no han confirmado la separación así como tampoco se han dado a conocer los motivos.

Hasta hace unos días se sabía que el matrimonio se distanció en verano porque Nicole Kidman se fue a Londres a grabar la película Practical Magic 2.