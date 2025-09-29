La noticia triste del día la protagoniza Nicole Kidman, la actriz ganadora del Oscar, quien está separada de Keith Urban.

De acuerdo con el especializado portal TMZ, Nicole Kidman y Keith Urban están separados a 19 años de haber contraído matrimonio.

La expareja habría decidido tomar caminos separados a principios del verano de este 2025.

Se sabe que Nicole Kidman -de 58 años- compró una casa en Nashville, donde se mudó junto a sus dos hijos.

No obstante, hasta el momento se desconoce el porqué de la separación.

Nicole Kidman intenta salvar su matrimonio con Keith Urban

Pese a que Nicole Kidman y Keith Urban llevan separados desde finales del mes de junio, la actriz espera que la distancia termine en cualquier momento y de la mejor forma.

En estos momentos difíciles, Nicole Kidman vive junto a sus hijos: Sunday Rose y Faith Margaret, de 17 y 14 años de edad respectivamente.

Una fuente reveló a TMZ, que la actriz “en este difícil momento ha manteniendo unida a la familia desde que Keith se fue".

Así como asegura que Nicole Kidman no quiere divorciarse por lo que ha estado tratando de salvar su matrimonio.

Curiosamente, el 25 de junio, la actriz publicó en su cuenta de Instagram, una fotografía junto al cantante, de 57 años. En ese momento celebraban su aniversario de bodas.

Nicole Kidman y Keith Urban (@nicolekidman / Instagram)

Hasta hace unos días se sabía que Nicole Kidman y Keith Urban estuvieron separados durante el verano debido a que la actriz se encontraba en Londres por motivos de trabajo.

Ella filmó junto a Sandra Bullock, de 61 años, la película Practical Magic 2.

Asimismo, Sunday Rose, hija de Nicole Kidman y Keith Urban, fue vista en la Semana de la Moda en Nueva York, donde robó miradas en su recién iniciada carrera de modelo.

Por su parte, el cantante australiano-estadounidense mantuvo bajo perfil y tal parece que lo seguirá haciendo.

Y es que representantes de ambos aún no han confirmado o desmentido la separación.