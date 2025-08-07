La hija de Nicole Kidman -de 58 años de edad- debutó modelando para Miu Miu en la semana de la moda de París primavera-verano 2025

Y aunque en redes sociales la hija de Nicole Kidman no hace uso de sus apellidos, los internautas la ven como una nepobaby.

La hija de Nicole Kidman es llamada nepobaby tras se debut con Miu Miu

La hija de Nicole Kidman, Sunday Rose -de 17 años de edad- debutó modelando para Miu Miu en la semana de la moda de París primavera-verano 2025.

Y aunque la hija de Nicole Kidman no hace uso de sus apellidos en redes sociales, los internautas ya la ven como una nepobaby.

Pues antes de octubre del año pasado, las apariciones públicas en eventos de moda de Sunday Rose habían sido mínimas y siempre en compañía de su madre.

Sunday Rose Kidman Urban desfiló junto a celebridades como:

Willem Dafoe, de 70 años de edad

Alexa Chung, de 41 años de edad

Cara Delevingne, de 32 años de edad

Hilary Swank, de 51 años de edad

Nicole Kidman asistió al evento para apoyar la primera pasarela de su hija y hablar sobre ella con la prensa.

Por su parte, Sunday Rose reveló a ‘Vogue’ que le interesa realizar cine, utilizar la ropa de su madre y que Cara Delevingne le dio consejos para su debut.

En cuanto a por qué habría tardado en expresar su gusto por la moda, contó que se debía a las restricciones de sus padres, quienes le prohibieron trabajar en el mundo de la moda hasta los 16.

Esta misma confesión de la hija de Nicole Kidman reafirmó las sospechas de los internautas, quienes en cuanto a su falta de experiencia y rápido asenso en las pasarelas.

¿Qué es un nepobaby, como llaman a la hija de Nicole Kidman?

El término nepobaby con el que se refieran a la hija de Nicole Kidman hace alusión a los jóvenes de padres o familiares influyentes en el mundo artístico o político.

Sin embargo, el término sería despectivo, ya que implica que el éxito que estos jóvenes alcanzan se debe a esas conexiones familiares, más que a su propio mérito o talento.